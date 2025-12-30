151 бой на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие - карта от Генштаба

151 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 30 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 3651 обстрел, в том числе 62 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5287 дронов-камикадзе.

Авиаудары были нанесены по районам населенных пунктов Бездрик Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Славянск, Николаевка Донецкой области; Барвиновка, Новое Поле, Святопетровское, Зализничное, Орехов Запорожской области.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, также враг совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону Ямполя.

На Славянском направлении наши воины остановили три атаки противника в районе Дроновки.

На Краматорском направлении наступательных действий захватнических войск не отмечено.

На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и в сторону Филии.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 25 вражеских атак в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и Белогорье.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи Степного и Щербаков.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались идти вперед, получили отпор.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

