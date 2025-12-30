151 бой на фронте: Покровское и Гуляйпольское направления самые горячие - карта от Генштаба
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте произошел 151 бой, самые активные столкновения зафиксированы на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Противник нанес 47 авиаударов, сбросив 129 управляемых авиабомб, и совершил 3651 обстрел.
151 бой произошел на фронте за прошедшие сутки, горячее всего - на Покровском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 30 декабря, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение
Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросив 129 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 3651 обстрел, в том числе 62 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 5287 дронов-камикадзе.
Авиаудары были нанесены по районам населенных пунктов Бездрик Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Славянск, Николаевка Донецкой области; Барвиновка, Новое Поле, Святопетровское, Зализничное, Орехов Запорожской области.
"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боевых столкновения, также враг совершил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили 12 атак вблизи Волчанских Хуторов, Волчанска, Старицы, Прилипки и в сторону населенных пунктов Избицкое и Колодязное.
На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отбивали штурмовые действия противника вблизи населенного пункта Песчаное и в сторону Петропавловки.
На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Колодязи, Заречное и в сторону Ямполя.
На Славянском направлении наши воины остановили три атаки противника в районе Дроновки.
На Краматорском направлении наступательных действий захватнических войск не отмечено.
На Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Панковка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономическое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и в сторону Филии.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня совершил 13 атак в районах населенных пунктов Толстое, Александроград, Вербовое и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 25 вражеских атак в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и Белогорье.
На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения - противник пытался продвинуться вблизи Степного и Щербаков.
На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались идти вперед, получили отпор.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
