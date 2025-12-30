$42.060.13
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
03:07 • 9504 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
01:10 • 12637 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 20365 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 23264 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 19450 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 21236 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 21780 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 19827 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 22848 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

151 бій на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші - карта від Генштабу

Київ • УНН

Минулої доби на фронті відбувся 151 бій, найактивніші зіткнення зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Противник завдав 47 авіаударів, скинувши 129 керованих авіабомб, та здійснив 3651 обстріл.

151 бій стався на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 30 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3651 обстріл, зокрема 62 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5287 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Бездрик Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Слов’янськ, Миколаївка Донецької області; Барвінівка, Нове Поле, Святопетрівка, Залізничне, Оріхів Запорізької області.

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, також ворог здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Колодязі, Зарічне та у бік Ямполя.

На Слов’янському напрямку наші воїни зупинили три атаки противника у районі Дронівки.

На Краматорському напрямку наступальних дій загарбницьких військ не відмічено.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Панківка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та у бік Філії.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак у районах населених пунктів Товсте, Олександроград, Вербове та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих атак в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку відбулося два бойових зіткнення - противник намагався просунутися поблизу Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагались йти вперед, отримали відсіч.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ