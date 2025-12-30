Підступи до Покровська перебувають під контролем українських дронів - угруповання "Схід"
Київ • УНН
Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування противника в центральній частині міста. Усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів, а в Мирнограді тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах.
Сили оборони контролюють північ Покровська, блокують пересування ворога у центральній частині міста, усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів, повідомили в Угрупованні військ "Схід" у зведенні 30 грудня, пише УНН.
Покровськ
"Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника", - ідеться у зведенні.
Як вказано, ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.
"Усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів. Також поблизу міста зосереджена значна кількість сил і засобів, підрозділів безпілотних сил і дронових бригад і полків, які там ведуть оборону", - наголосили в УВ "Схід".
Мирноград
"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами", - вказали в УВ "Схід".
Як зазначається, логістика залишається ускладненою. "Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - сказано у зведенні.
"Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат", - ідеться у повідомленні.
Вчора на Покровському напрямку, як вказано, українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 - безповоротно. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.
