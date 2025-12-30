Підступи до Покровська перебувають під контролем українських дронів - угруповання "Схід"

$42.220.15
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 16774 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 18747 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 26565 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
29 грудня, 18:48 • 28533 перегляди
В Україні відтермінували строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП: на який строк
29 грудня, 18:36 • 22012 перегляди
Отримували тисячі доларів за "правильні" голосування: п’ятьом нардепам повідомили про підозру
29 грудня, 15:53 • 23408 перегляди
росія, напевно, готує удари по столиці, по держбудівлям: Зеленський відреагував на заяву про нібито атаку на резиденцію путіна
Ексклюзив
29 грудня, 15:25 • 22875 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
29 грудня, 15:12 • 20908 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
29 грудня, 12:21 • 23999 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Латвія повністю огородилася від росії парканом довжиною 280 кілометрів30 грудня, 01:32 • 6844 перегляди
Зеленський: Я не довіряю путіну, він не хоче успіху України30 грудня, 01:50 • 19791 перегляди
Україна отримала автомобілі екстреної допомоги в межах гуманітарної підтримки з Казахстану - МОЗPhoto30 грудня, 02:26 • 13074 перегляди
рф запустила дезінформаційну кампанію щодо переходу Болгарії на євро30 грудня, 02:49 • 3896 перегляди
США ліквідували наркотерористів у Тихому океані: деталі удару по судну04:04 • 5756 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 39347 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 40133 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 161573 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 201582 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 111712 перегляди
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 21162 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 34181 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 42893 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 53405 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 161573 перегляди
Підступи до Покровська перебувають під контролем українських дронів - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Сили оборони контролюють північну частину Покровська та блокують просування противника в центральній частині міста. Усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів, а в Мирнограді тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах.

Підступи до Покровська перебувають під контролем українських дронів - угруповання "Схід"

Сили оборони контролюють північ Покровська, блокують пересування ворога у центральній частині міста, усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів, повідомили в Угрупованні військ "Схід" у зведенні 30 грудня, пише УНН.

Покровськ

"Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста наші воїни блокують просування противника", - ідеться у зведенні.

Як вказано, ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

"Усі підступи до міста перебувають під контролем українських дронів. Також поблизу міста зосереджена значна кількість сил і засобів, підрозділів безпілотних сил і дронових бригад і полків, які там ведуть оборону", - наголосили в УВ "Схід".

Мирноград

"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами", - вказали в УВ "Схід".

Як зазначається, логістика залишається ускладненою. "Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - сказано у зведенні.

"Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат", - ідеться у повідомленні.

Вчора на Покровському напрямку, як вказано, українські воїни знешкодили 130 окупантів, з них 70 - безповоротно. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, чотири антени управління БпЛА. Крім того, уражено танк, три одиниці автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 14 укриттів для особового складу.

151 бій на фронті: Покровський та Гуляйпільський напрямки найгарячіші - карта від Генштабу30.12.25, 08:19 • 2294 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград