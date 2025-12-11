$42.280.10
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
"Сталося якесь непорозуміння": президент Польщі про передачу Україні літаків МіГ-29

Київ • УНН

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не знав про передачу Україні польських літаків МіГ-29. Він припустив, що сталося непорозуміння, і планує обговорити це питання з міністром оборони.

"Сталося якесь непорозуміння": президент Польщі про передачу Україні літаків МіГ-29

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі передачі Україні польських літаків МіГ-29, про що 10 грудня повідомив міністр нацоборони країни Владислав Косиняк-Камиш, передає RMF 24, паише УНН.

Деталі

Того ж дня глава президентського управління міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що президента не поінформували про заплановане передання польських винищувачів МіГ-29 Україні. Сам Навроцький припустив, що сталося непорозуміння.

"Тут, мабуть, сталось якесь непорозуміння. Мої колеги мали рацію: я не отримував офіційної інформації про подібні дії або про передання МіГ Україні", – заявив польський лідер.

Навроцький висловив упевненість, що розв'яже це питання з Косіняком-Камишем і досягне угоди.

Нагадаємо

10 грудня Збройні сили Польщі повідомили, що тривають переговори з Україною про передання їй МіГ-29, які досягли цільового терміну служби в армії Польщі. Натомість країна хоче отримати технології ракет і дронів.

Польща планує продавати союзникам більше військового спорядження, випробуваного в Україні - Bloomberg10.12.25, 11:40 • 3260 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Кароль Навроцький
МіГ-29
Владислав Косіняк-Камиш
Україна
Польща