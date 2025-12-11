"Сталося якесь непорозуміння": президент Польщі про передачу Україні літаків МіГ-29

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що не в курсі передачі Україні польських літаків МіГ-29, про що 10 грудня повідомив міністр нацоборони країни Владислав Косиняк-Камиш, передає RMF 24, паише УНН.

Деталі

Того ж дня глава президентського управління міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що президента не поінформували про заплановане передання польських винищувачів МіГ-29 Україні. Сам Навроцький припустив, що сталося непорозуміння.

"Тут, мабуть, сталось якесь непорозуміння. Мої колеги мали рацію: я не отримував офіційної інформації про подібні дії або про передання МіГ Україні", – заявив польський лідер.

Навроцький висловив упевненість, що розв'яже це питання з Косіняком-Камишем і досягне угоди.

Нагадаємо

10 грудня Збройні сили Польщі повідомили, що тривають переговори з Україною про передання їй МіГ-29, які досягли цільового терміну служби в армії Польщі. Натомість країна хоче отримати технології ракет і дронів.

