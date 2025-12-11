$42.280.10
Эксклюзив
14:13 • 3500 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 6952 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 11550 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 11210 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14855 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14176 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15195 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16181 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35048 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21748 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
"Произошло какое-то недоразумение": президент Польши о передаче Украине самолетов МиГ-29

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не знал о передаче Украине польских самолетов МиГ-29. Он предположил, что произошло недоразумение, и планирует обсудить этот вопрос с министром обороны.

"Произошло какое-то недоразумение": президент Польши о передаче Украине самолетов МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не в курсе передачи Украине польских самолетов МиГ-29, о чем 10 декабря сообщил министр нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF 24, пишет УНН.

Детали

В тот же день глава президентского управления международной политики Марцин Пшидач заявил, что президента не проинформировали о планируемой передаче польских истребителей МиГ-29 Украине. Сам Навроцкий предположил, что произошло недоразумение.

"Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение. Мои коллеги были правы: я не получал официальной информации о подобных действиях или о передаче МиГ Украине", – заявил польский лидер.

Навроцкий выразил уверенность, что решит этот вопрос с Косиняком-Камышем и достигнет соглашения.

Напомним

10 декабря Вооруженные силы Польши сообщили, что продолжаются переговоры с Украиной о передаче ей МиГ-29, которые достигли целевого срока службы в армии Польши. Взамен страна хочет получить технологии ракет и дронов.

Польша планирует продавать союзникам больше военного снаряжения, испытанного в Украине - Bloomberg10.12.25, 11:40 • 3260 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Кароль Навроцкий
Микоян МиГ-29
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша