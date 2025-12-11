"Произошло какое-то недоразумение": президент Польши о передаче Украине самолетов МиГ-29

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не в курсе передачи Украине польских самолетов МиГ-29, о чем 10 декабря сообщил министр нацобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF 24, пишет УНН.

Детали

В тот же день глава президентского управления международной политики Марцин Пшидач заявил, что президента не проинформировали о планируемой передаче польских истребителей МиГ-29 Украине. Сам Навроцкий предположил, что произошло недоразумение.

"Здесь, видимо, произошло какое-то недоразумение. Мои коллеги были правы: я не получал официальной информации о подобных действиях или о передаче МиГ Украине", – заявил польский лидер.

Навроцкий выразил уверенность, что решит этот вопрос с Косиняком-Камышем и достигнет соглашения.

Напомним

10 декабря Вооруженные силы Польши сообщили, что продолжаются переговоры с Украиной о передаче ей МиГ-29, которые достигли целевого срока службы в армии Польши. Взамен страна хочет получить технологии ракет и дронов.

