Польша планирует продавать союзникам больше военного снаряжения, испытанного в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Польская государственная оборонная компания PGZ планирует нарастить экспорт военного снаряжения, испытанного в Украине, и продукции двойного назначения. Компания стремится увеличить долю экспорта и продукции двойного назначения до трети доходов.

Польша планирует продавать союзникам больше военного снаряжения, испытанного в Украине - Bloomberg

Польша намерена продавать союзникам военное снаряжение, проверенное в Украине, и продукцию двойного назначения, расширяя экспорт и сотрудничество с европейскими оборонными гигантами. Об этом Bloomberg сообщил генеральный директор Адам Лешкевич госкомпании, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что государственная компания планирует получить больше зарубежных контрактов на свою технику — в частности, переносные системы ПВО и гаубицы, которые уже были проверены в боевых условиях в Украине. Он также видит возможности для расширения продаж за пределы польской армии, в частности, продажи продукции двойного назначения частному сектору.

Война России против Украины стимулирует рост расходов Польши на вооружение

Этот шаг происходит на фоне того, как Европейский Союз выделяет финансирование для обновления оборонной промышленности из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Польские оборонные компании в основном не могли удовлетворить внутренний спрос, поскольку страна с 2022 года удвоила оборонный бюджет до почти 5% ВВП.

Программа вооружений ЕС на €150 млрд ($175 млрд) должна изменить эту ситуацию, особенно поскольку план "придает приоритет" финансированию проектов на основе панъевропейского сотрудничества, отметил Лешкевич. Такая модель поможет PGZ получить новые знания и участвовать в новых трансграничных проектах.

Сотрудничество между европейскими оборонными компаниями отсутствовало уже много лет. Сегодня мы ищем партнеров, чтобы чему-то научиться, или приобрести, или совместно производить продукцию на основе новых технологий

- сказал Лешкевич в интервью в Брюсселе.

PGZ, которая объединяет 70 компаний и трудоустраивает 22 000 человек, стремится повысить свой международный профиль в то время, когда Польша станет крупнейшим бенефициаром программы вооружений ЕС, известной под аббревиатурой SAFE.

Инициатива предусматривает строгие ограничения "покупай европейское", позволяющие членам покупать новое военное оборудование, хотя она была омрачена спорами относительно того, как на нее могут претендовать страны, не входящие в ЕС, в частности Великобритания, сообщал ранее Bloomberg. SAFE также позволяет участникам восстанавливать местные оборонные промышленности.

Кошта резко раскритиковал новую стратегию США и призвал к перевооружению ЕС08.12.25, 15:10 • 2678 просмотров

PGZ, расположенная в Радоме, Польша, стремится укрепить бюджет на исследования и разработки и заключить больше партнерств с европейскими коллегами, сообщил Лешкевич. Компания уже сотрудничает с Thales и британской Babcock International Group Plc над фрегатами, с BAE Systems над боеприпасами и с Rheinmetall над производством бронетехники.

Продажи PGZ в прошлом году выросли на 36% до 13,9 млрд злотых ($3,8 млрд), тогда как чистая прибыль выросла на 92% до 1,7 млрд злотых. Лешкевич отметил, что его цель — чтобы треть доходов поступала от экспорта и продукции двойного назначения, при этом экспорт должен составлять четверть продаж. Сейчас эти категории вместе обеспечивают менее 20% доходов, отметил он.

Польша планирует передать Украине МиГ-29 и стремится получить доступ к «отдельным технологиям»10.12.25, 05:57 • 3300 просмотров

Ольга Розгон

