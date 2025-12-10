$42.180.11
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04
"Ви отримаєте дірку від бублика": Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом Меньшиковим
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Техніка
Соціальна мережа
Золото
The Washington Post
Financial Times

Польща планує продавати союзникам більше військового спорядження, випробуваного в Україні - Bloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Польська державна оборонна компанія PGZ планує наростити експорт військового спорядження, випробуваного в Україні, та продукції подвійного призначення. Компанія прагне збільшити частку експорту та продукції подвійного призначення до третини доходів.

Польща планує продавати союзникам більше військового спорядження, випробуваного в Україні - Bloomberg

Польща має намір продавати союзникам військове спорядження, перевірене в Україні, та продукцію подвійного призначення, розширюючи експорт і співпрацю з європейськими оборонними гігантами. Про це Bloomberg повідомив генеральний директор Адам Лешкєвіч держкомпанії, пише УНН.

Деталі

Він зазначив, що державна компанія планує здобути більше закордонних контрактів на свою техніку — зокрема переносні системи ППО та гаубиці, які вже були перевірені у бойових умовах в Україні. Він також бачить можливості для розширення продажів за межі польської армії, зокрема продажу продукції подвійного призначення приватному сектору.

Війна росії проти України стимулює зростання витрат Польщі на озброєння

Цей крок відбувається на тлі того, як Європейський Союз виділяє фінансування для оновлення оборонної промисловості через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Польські оборонні компанії здебільшого не могли задовольнити внутрішній попит, оскільки країна з 2022 року подвоїла оборонний бюджет до майже 5% ВВП.

Програма озброєнь ЄС на €150 млрд ($175 млрд) має змінити цю ситуацію, особливо оскільки план "надає пріоритет" фінансуванню проектів на основі пан’європейської співпраці, зазначив Лешкєвіч. Така модель допоможе PGZ здобути нові знання та брати участь у нових транскордонних проектах.

Співпраця між європейськими оборонними компаніями відсутня вже багато років. Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб щось навчитися, або придбати, або спільно виготовляти продукцію на основі нових технологій

- сказав Лешкєвіч у інтерв’ю в Брюсселі.

PGZ, яка об’єднує 70 компаній і працевлаштовує 22 000 людей, прагне підвищити свій міжнародний профіль у той час, коли Польща стане найбільшим бенефіціаром програми озброєнь ЄС, відомої під абревіатурою SAFE.

Ініціатива передбачає строгі "купуй європейське" обмеження, що дозволяють членам купувати нове військове обладнання, хоча вона була затьмарена суперечками щодо того, як на неї можуть претендувати країни, що не входять до ЄС, зокрема Великобританія, повідомляв раніше Bloomberg. SAFE також дозволяє учасникам відновлювати місцеві оборонні промисловості.

Кошта різко розкритикував нову стратегію США та закликав до переозброєння ЄС08.12.25, 15:10 • 2678 переглядiв

PGZ, розташована в Радомі, Польща, прагне зміцнити бюджет на дослідження та розробки та укласти більше партнерств із європейськими колегами, повідомив Лешкєвіч. Компанія вже співпрацює з Thales і британською Babcock International Group Plc над фрегатами, з BAE Systems над боєприпасами та з Rheinmetall над виробництвом бронетехніки.

Продажі PGZ минулого року зросли на 36% до 13,9 млрд злотих ($3,8 млрд), тоді як чистий прибуток зріс на 92% до 1,7 млрд злотих. Лешкєвіч зазначив, що його мета — щоб третина доходів надходила від експорту та продукції подвійного призначення, при цьому експорт мав би становити чверть продажів. Наразі ці категорії разом забезпечують менше 20% доходів, зазначив він.

Польща планує передати Україні МіГ-29 і прагне отримати доступ до "окремих технологій"10.12.25, 05:57 • 3304 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Техніка
Державний бюджет
Війна в Україні
Злотий
Bloomberg
Рейнметалл
Європейський Союз
Брюссель
Велика Британія
Україна
Польща