Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Кошта різко розкритикував нову стратегію США та закликав до переозброєння ЄС

Київ • УНН

 • 752 перегляди

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував нову стратегію національної безпеки США, звинувативши Вашингтон у спробах впливати на політичні процеси в ЄС. Він наголосив на необхідності посилення обороноздатності Європи та готовності взяти на себе лідерську роль у НАТО.

Кошта різко розкритикував нову стратегію США та закликав до переозброєння ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має зробити висновки з нової стратегії національної безпеки США, звинувативши Вашингтон у спробах впливати на політичні процеси в ЄС. Він наголосив на необхідності посилення обороноздатності, зміцнення суверенності Європи та готовності взяти на себе лідерську роль у НАТО. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Нам потрібно зосередитися на побудові Європи, яка повинна розуміти, що відносини між союзниками та альянсами після Другої світової війни змінилися

- сказав Кошта під час виступу в Парижі.

Він рішуче розкритикував звинувачення у цензурі свободи слова в Європі та схвалення "зростаючого впливу патріотичних європейських партій", як зазначено в стратегії США.

Ми не можемо прийняти цю загрозу втручання в політичне життя Європи. Сполучені Штати не можуть замінити європейських громадян у вирішенні, які партії є правильними, а які неправильними

- заявив Кошта.

Він розкритикував вплив деяких американських технологічних компаній, заявивши, що "не буде свободи слова, якщо свобода інформації громадян буде принесена в жертву заради захисту технологічних олігархів Сполучених Штатів".

Кошта, який відповідає за досягнення компромісів між лідерами ЄС, а також за відносини блоку з міжнародними лідерами, закликав європейців продовжувати активізувати зусилля з переозброєння.

Сполучені Штати залишаються важливим союзником. Сполучені Штати — важливий економічний партнер. Але наша Європа повинна бути суверенною у цьому питанні. Це також має наслідки з погляду нашої безпеки та у військовому плані

- зазначив він.

Кошта заявив, що Європа повинна бути готова найближчим часом замінити США у лідерстві НАТО.

Стратегія безпеки США, за його словами, показує, що інтерес Вашингтона у завершенні війни росії проти України полягає не у справедливому та тривалому мирі, а у припиненні бойових дій для відновлення відносин із москвою.

Кошта попередив, що багато європейських лідерів вважали, що мають добрі стосунки з росією, поки війна не довела протилежне.

"Я вважаю, що ніхто не може ігнорувати той факт, що ми не можемо мати стабільних відносин із росією, оскільки росія залишається загрозою нашій безпеці".

Нагадаємо

5 грудня Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до США, наголосивши, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою. Це сталося після оновлення стратегії нацбезпеки США, яка передбачає відновлення відносин з росією.

росія позитивно оцінила формулювання в оновленій стратегії нацбезпеки США щодо нерозширення НАТО. Проте, кремль буде уважно стежити за практичною реалізацією документа.

Ольга Розгон

