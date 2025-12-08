Кошта різко розкритикував нову стратегію США та закликав до переозброєння ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має зробити висновки з нової стратегії національної безпеки США, звинувативши Вашингтон у спробах впливати на політичні процеси в ЄС. Він наголосив на необхідності посилення обороноздатності, зміцнення суверенності Європи та готовності взяти на себе лідерську роль у НАТО. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Нам потрібно зосередитися на побудові Європи, яка повинна розуміти, що відносини між союзниками та альянсами після Другої світової війни змінилися - сказав Кошта під час виступу в Парижі.

Він рішуче розкритикував звинувачення у цензурі свободи слова в Європі та схвалення "зростаючого впливу патріотичних європейських партій", як зазначено в стратегії США.

Ми не можемо прийняти цю загрозу втручання в політичне життя Європи. Сполучені Штати не можуть замінити європейських громадян у вирішенні, які партії є правильними, а які неправильними - заявив Кошта.

Він розкритикував вплив деяких американських технологічних компаній, заявивши, що "не буде свободи слова, якщо свобода інформації громадян буде принесена в жертву заради захисту технологічних олігархів Сполучених Штатів".

Кошта, який відповідає за досягнення компромісів між лідерами ЄС, а також за відносини блоку з міжнародними лідерами, закликав європейців продовжувати активізувати зусилля з переозброєння.

Сполучені Штати залишаються важливим союзником. Сполучені Штати — важливий економічний партнер. Але наша Європа повинна бути суверенною у цьому питанні. Це також має наслідки з погляду нашої безпеки та у військовому плані - зазначив він.

Кошта заявив, що Європа повинна бути готова найближчим часом замінити США у лідерстві НАТО.

Стратегія безпеки США, за його словами, показує, що інтерес Вашингтона у завершенні війни росії проти України полягає не у справедливому та тривалому мирі, а у припиненні бойових дій для відновлення відносин із москвою.

Кошта попередив, що багато європейських лідерів вважали, що мають добрі стосунки з росією, поки війна не довела протилежне.

"Я вважаю, що ніхто не може ігнорувати той факт, що ми не можемо мати стабільних відносин із росією, оскільки росія залишається загрозою нашій безпеці".

Нагадаємо

5 грудня Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО. Документ також акцентує на самостійному посиленні оборони Європи та важливості Індо-Тихоокеанського регіону.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до США, наголосивши, що Європа є найближчим союзником, а не проблемою. Це сталося після оновлення стратегії нацбезпеки США, яка передбачає відновлення відносин з росією.

росія позитивно оцінила формулювання в оновленій стратегії нацбезпеки США щодо нерозширення НАТО. Проте, кремль буде уважно стежити за практичною реалізацією документа.