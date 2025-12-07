У кремлі похвалили нову стратегію нацбезпеки США, але є нюанс

У росії вітають формулювання в оновленій стратегії національної безпеки США щодо подальшого нерозширення НАТО, але уважно стежитимуть, як документ реалізовуватиметься на практиці. Про це в ефірі російського ТБ заявив речник кремля дмитро пєсков, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у стратегії "є формулювання проти конфронтації та у бік діалогу та вибудовування добрих відносин".

Це, з одного боку, втішно, але, з іншого боку, ми знаємо, що буває, коли дуже красиво і концептуально все написано, але те, що називається у них deep state, робить все по-іншому. Тому нам потрібно дуже уважно стежити за тим, яку реалізацію знайде ця концепція - додав представник кремля.

У свою чергу заступник голови радбезу рф дмитро медведєв зазначив, що "вперше за багато років Вашингтон відверто говорить про необхідність відновлювати стратегічну стабільність у Євразії та налагоджувати відносини з росією".

Нагадаємо

5 грудня Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО.

Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії