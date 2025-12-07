$42.180.00
17:16 • 4332 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
16:33 • 9130 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
14:41 • 12505 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 17736 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 44738 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 56968 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 62614 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 56834 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 59437 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 56351 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
Публікації
Ексклюзиви
У кремлі похвалили нову стратегію нацбезпеки США, але є нюанс

Київ • УНН

 • 18 перегляди

росія позитивно оцінила формулювання в оновленій стратегії нацбезпеки США щодо нерозширення НАТО. Проте, кремль буде уважно стежити за практичною реалізацією документа.

У кремлі похвалили нову стратегію нацбезпеки США, але є нюанс

У росії вітають формулювання в оновленій стратегії національної безпеки США щодо подальшого нерозширення НАТО, але уважно стежитимуть, як документ реалізовуватиметься на практиці. Про це в ефірі російського ТБ заявив речник кремля дмитро пєсков, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, у стратегії "є формулювання проти конфронтації та у бік діалогу та вибудовування добрих відносин".

Це, з одного боку, втішно, але, з іншого боку, ми знаємо, що буває, коли дуже красиво і концептуально все написано, але те, що називається у них deep state, робить все по-іншому. Тому нам потрібно дуже уважно стежити за тим, яку реалізацію знайде ця концепція

- додав представник кремля.

У свою чергу заступник голови радбезу рф дмитро медведєв зазначив, що "вперше за багато років Вашингтон відверто говорить про необхідність відновлювати стратегічну стабільність у Євразії та налагоджувати відносини з росією".

Нагадаємо

5 грудня Сполучені Штати оновили стратегію національної безпеки, яка передбачає відновлення відносин з росією, припинення війни в Україні та недопущення розширення НАТО.

Європа - ваш найближчий союзник, а не проблема: Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії06.12.25, 20:46 • 6616 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
НАТО
Сполучені Штати Америки