17:16 • 4304 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
16:33 • 9078 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
14:41 • 12479 просмотра
россияне изменили тактику ударов по Украине: под угрозой объекты, которые до сих пор считались неприкосновенными
7 декабря, 11:06 • 17705 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 44713 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 56943 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 62591 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 56830 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 59434 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 56350 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
Информационное агенстве «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В кремле похвалили новую стратегию нацбезопасности США, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Россия положительно оценила формулировки в обновленной стратегии нацбезопасности США относительно нерасширения НАТО. Однако, кремль будет внимательно следить за практической реализацией документа.

В кремле похвалили новую стратегию нацбезопасности США, но есть нюанс

В России приветствуют формулировки в обновленной стратегии национальной безопасности США относительно дальнейшего нерасширения НАТО, но будут внимательно следить, как документ будет реализовываться на практике. Об этом в эфире российского ТВ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, в стратегии "есть формулировки против конфронтации и в сторону диалога и выстраивания добрых отношений".

Это, с одной стороны, утешительно, но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state, делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция

- добавил представитель Кремля.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "впервые за много лет Вашингтон откровенно говорит о необходимости восстанавливать стратегическую стабильность в Евразии и налаживать отношения с Россией".

Напомним

5 декабря Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО.

Европа — ваш ближайший союзник, а не проблема: Туск обратился к США после публикации стратегии безопасности06.12.25, 20:46 • 6616 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
НАТО
Соединённые Штаты