В кремле похвалили новую стратегию нацбезопасности США, но есть нюанс
Киев • УНН
Россия положительно оценила формулировки в обновленной стратегии нацбезопасности США относительно нерасширения НАТО. Однако, кремль будет внимательно следить за практической реализацией документа.
В России приветствуют формулировки в обновленной стратегии национальной безопасности США относительно дальнейшего нерасширения НАТО, но будут внимательно следить, как документ будет реализовываться на практике. Об этом в эфире российского ТВ заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, в стратегии "есть формулировки против конфронтации и в сторону диалога и выстраивания добрых отношений".
Это, с одной стороны, утешительно, но, с другой стороны, мы знаем, что бывает, когда очень красиво и концептуально все написано, но то, что называется у них deep state, делает все по-другому. Поэтому нам нужно очень внимательно следить за тем, какую реализацию найдет эта концепция
В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "впервые за много лет Вашингтон откровенно говорит о необходимости восстанавливать стратегическую стабильность в Евразии и налаживать отношения с Россией".
Напомним
5 декабря Соединенные Штаты обновили стратегию национальной безопасности, которая предусматривает восстановление отношений с Россией, прекращение войны в Украине и недопущение расширения НАТО.
