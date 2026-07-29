Зеленский и Туск обсудили переговоры в Вашингтоне, оборонное сотрудничество и вызовы в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Во время встречи обсудили переговоры в Вашингтоне, оборонное сотрудничество и вызовы безопасности для украинцев в Польше. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Детали

"Провели встречу с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Обсудили много двусторонних вопросов, и среди них исторический диалог между нашими государствами. Рассказал о нашей дипломатической работе в Вашингтоне", - написал Зеленский.

Он добавил, что также обсудили оборонное сотрудничество и приоритетные вопросы для защиты наших городов и общин от жестоких российских ударов.

"Противоракетная оборона – это ключевой приоритет. Безопасность и защита Украины – это также безопасность и защита Польши. Наше сотрудничество усиливает и наш регион, и всю Европу. Отдельно обсудили вызовы безопасности, которые есть, к сожалению, и для наших людей: важно, чтобы украинцы, которые из-за войны покинули дом и нашли убежище в Польше, чувствовали себя в безопасности", - добавил Зеленский.

Напомним

Премьер Польши Дональд Туск сообщил, что во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским речь шла о переговорах в Вашингтоне, польских инвестициях и противоракетном сотрудничестве.