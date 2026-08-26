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Економіст (журнал)

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Героя України Білецькому

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Президент вручив "Золоту Зірку" Андрію Білецькому та Едуарду Колодію. Під час операції звільнено 745 км² і 26 сіл.

Зеленський вручив орден "Золота Зірка" Героя України Білецькому

Президент України Володимир Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" Героя України Андрію Білецькому й Едуарду Колодію та відзначив воїнів, які беруть участь в Олександрівській операції, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в Олександрівській операції, та відзначив їх державними нагородами.

Глава держави привітав захисників із 35-річчям відновлення незалежності України та подякував за оборону країни на одному з найскладніших напрямків. Президент відзначив результат на полі бою та захист Запоріжжя і Запорізької області, де є українське коріння, історія і Січ.

"Безумовно, ворог хоче завжди викреслити все це, бо історія наша довша, ніж будь-яка агресія росії і будь-яка історія в москві. І, безумовно, за це треба боротися. У нас, у вас, у всієї країни є великий шанс. Перший раз у повномасштабній війні за незалежність нашої держави перемогти ворога, який не страшний, бо ви показуєте не тільки свою міць, а й людяність. Не тільки мозок, що дуже важливо, але й серце. Це дуже сильно відрізняє нашу армію, обличчя України від "рускіх" агресорів", – зазначив Глава держави.

Зеленський окремо закликав командирів берегти особовий склад.

"Найголовніше в нашій армії – це воїн. Технології дуже важливі, але технології якраз для того, щоб зберегти воїна. Бо воїн – понад усе, як і Україна", – сказав Президент.

Глава держави вручив орден "Золота Зірка" двом Героям України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький. У 2014 році створив добровольчий батальйон "Азов", який у вересні 2022 року реорганізований у 3-тю окрему штурмову бригаду. У березні 2025-го бригада стала 3-м армійським корпусом. Андрій Білецький упроваджує технологічні рішення, зокрема глобальну інтеграцію наземних роботизованих комплексів (НРК). Станом на кінець серпня смуга оборони у відповідальності армійського корпусу становила до 171 кілометра – близько 12% від усієї протяжності фронту. Загалом воїни корпусу ліквідували майже 23 тисячі окупантів та поранили ще понад 16,5 тисячі, взяли в полон 362 росіянина, знищили понад 126 тисяч дронів різного типу, більш ніж 220 РЕБів, 55 реактивних систем залпового вогню, близько 40 танків і понад 310 артилерійських систем.

Командир 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади полковник Едуард Колодій. Із січня до 10 серпня цього року підрозділи бригади під командуванням полковника Колодія виконували комплекс оборонних, наступальних, штурмових і пошуково-ударних дій на Покровському, Мирноградському, Олександрівському та суміжних напрямках. За цей час вони завдали Росії понад тисячу втрат особового складу, взяли в полон сімох російських окупантів, знищили техніку, засоби зв’язку, склади боєприпасів. Едуард Колодій у складних умовах інтенсивних бойових дій забезпечив стійке керівництво бригадою і своєчасне введення резервів, що дало змогу зірвати низку наступальних і контратакувальних дій ворога та втримати важливі оборонні рубежі.

Президент нагородив 31 військового орденами Богдана Хмельницького І–ІІІ ступенів та "За мужність" І–ІІІ ступенів, а також медалями "За військову службу Україні". Глава держави присвоїв військові звання бригадного генерала полковникам Олегу Гончаруку, Валерію Скреду та Олексію Халабуді.

У результаті Олександрівської операції, яка триває із січня цього року, вдалося звільнити 745 квадратних кілометрів території та повернути під контроль України 26 сіл Дніпровської, Донецької та Запорізької областей. Російські втрати становлять щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 осіб пораненими. Також вдалося поповнити обмінний фонд для України.

Зеленський разом із Драпатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку26.08.26, 15:41 • 1754 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
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Війна в Україні
3-тя окрема штурмова бригада (Україна)
Володимир Зеленський
Україна
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