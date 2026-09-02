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Стріляти можна тільки в окупантів - Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР ганебним, вимагає кадрових рішень

Київ • УНН

 • 5356 перегляди

Генпрокуратура і ДБР розслідують стрілянину між підрозділами СБУ та ГУР у Києві. Зеленський заявив про можливі кадрові рішення.

Стріляти можна тільки в окупантів - Зеленський назвав інцидент між СБУ та ГУР ганебним, вимагає кадрових рішень

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію між окремими підрозділами СБУ та ГУР ганебною і наголосив "має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення", Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі інциденту, передає УНН.

Щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві. Ми говорили з Генеральним прокурором Русланом Кравченком 

- повідомив Зеленський.

За його словами, Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково. Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах.

Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено 

- резюмував Зеленський.

Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП02.09.26, 14:33 • 11569 переглядiв

Що передувало

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.  

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони за напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

Антоніна Туманова

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