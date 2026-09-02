Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інцидент зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони мають прокомунікувати відповідні структури, повідомив у коментарі журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин 2 вересня, пише УНН.

Яка реакція Президента

За словами представника ОП, Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур".

Президент вважає за необхідне для цих відомств "дати інформацію суспільству, бо структури мовчали".

Що передувало

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони на напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.