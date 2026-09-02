Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП

$44.460.0751.540.10
ukenru
10:36 • 5710 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Ексклюзив
10:20 • 10237 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
09:39 • 9666 перегляди
Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
09:19 • 9080 перегляди
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку
Ексклюзив
06:38 • 15567 перегляди
Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
2 вересня, 05:00 • 26634 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo
2 вересня, 04:31 • 19556 перегляди
Буданов: українські дрони й ракети господарюватимуть у небі рф до припинення агресії
1 вересня, 20:41 • 33010 перегляди
Путін наказав збройним силам рф готувати масовані удари по енергетиці України
1 вересня, 20:33 • 29000 перегляди
У Києві після атак ворога 1 вересня постраждали 13 людей, дев’ять у лікарнях
1 вересня, 18:43 • 25418 перегляди
Зеленський розкритикував нардепів за провалені закони, що позбавили Україну понад $4 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3.7м/с
44%
751мм
Популярнi новини
Акції "Аерофлоту" впали після попередження Зеленського про "закриття" неба рф2 вересня, 02:03 • 13084 перегляди
Сибіга представить план посилення підтримки України на неформальній зустрічі глав МЗС ЄС2 вересня, 02:34 • 12547 перегляди
Що святкують 2 вересня в Україні та світі2 вересня, 03:00 • 10664 перегляди
Нічна атака рф на Одесу: поранено вісьмох, серед них дитинаPhoto2 вересня, 04:23 • 4612 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 10419 перегляди
Публікації
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
10:20 • 10240 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?09:30 • 10550 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo2 вересня, 05:00 • 26635 перегляди
Що змінилося для українців з 1 вересня: ціни на пальне і газ, зарплати, військові виплати та освіта1 вересня, 17:01 • 40938 перегляди
Цькування в анонімних Telegram-каналах та стеження, або як легко знецінити роботу лікаря Photo1 вересня, 13:43 • 35301 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Андрій Сибіга
Сергій Лисак
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Іран
Одеса
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 26395 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 23550 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 29819 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 27656 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 27709 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Дипломатка
Шахед-136
The Guardian

Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Президент вважає, що керівники залучених відомств мають прокомунікувати стрілянину в Києві. Під час обшуку були поранені й затримані представники підрозділу Сил оборони.

Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інцидент зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони мають прокомунікувати відповідні структури, повідомив у коментарі журналістам радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин 2 вересня, пише УНН.

Яка реакція Президента

За словами представника ОП, Зеленський "наїхав на відповідних керівників структур".

Президент вважає за необхідне для цих відомств "дати інформацію суспільству, бо структури мовчали".

Що передувало

Служба безпеки України 2 вересня повідомила, що разом з ГУР Міноборони запобігли теракту фсб рф проти російського опозиціонера. За даними джерел УНН, ідеться про заступника командира з бойової роботи Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова, про зникнення якого повідомляли в РДК 1 вересня.  

СБУ повідомила про оперативно-слідчі дії у справі після зірваного теракту.

А згодом у СБУ повідомили, що зіткнулися з нападом під час обшуку у межах спецоперації, і було застосовано зброю. І що є поранені. Також є затримані, які належать до одного з підрозділів Сил оборони, повідомили у СБУ.

Після інциденту зі стріляниною у Києві за участю представників СБУ та одного з підрозділів Сил оборони на напад на групу СБУ розпочато досудове розслідування за фактом погрози та посягання на життя працівників правоохоронного органу, вказали в Офісі Генпрокурора.

Юлія Шрамко

ПолітикаКримінал
Теракт
Вибухи
Обшук
Сутички
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Володимир Зеленський
Київ