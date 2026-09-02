Зеленский после стрельбы в Киеве "наехал на соответствующих руководителей структур" - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что инцидент со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны должны прокомментировать соответствующие структуры, сообщил журналистам 2 сентября советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет УНН.

Какова реакция Президента

По словам представителя ОП, Зеленский "наехал на соответствующих руководителей структур".

Президент считает необходимым, чтобы эти ведомства "предоставили информацию обществу, поскольку структуры молчали".

Что предшествовало

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что совместно с ГУР Минобороны предотвратила теракт фсб рф против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, о исчезновении которого сообщили в РДК 1 сентября.

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

А позже в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа, указали в Офисе Генерального прокурора.