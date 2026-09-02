Стрелять можно только в оккупантов — Зеленский назвал инцидент между СБУ и ГУР позорным, требует кадровых решений

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию между отдельными подразделениями СБУ и ГУР позорной и подчеркнул: "должна быть ответственность, в том числе кадровые решения", Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали инцидента, передает УНН.

Что касается сегодняшней абсолютно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве. Мы говорили с Генеральным прокурором Русланом Кравченко - сообщил Зеленский.

По его словам, Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все свидетельства и заявления участников этой истории, вся ситуация — пошагово. Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб относительно участников произошедшего, а также должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах.

Стрелять здесь, в Украине, можно только в российских оккупантов — для защиты Украины. Никакая другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как что-то, что кому-либо разрешено - резюмировал Зеленский.

Зеленский после стрельбы в Киеве "наехал на соответствующих руководителей структур" - ОП

Что предшествовало

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что вместе с ГУР Минобороны предотвратили теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, об исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

А позже в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые принадлежат к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту нападения на группу СБУ начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа, указали в Офисе Генпрокурора.