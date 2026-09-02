Зеленский уволил начальника департамента СБУ Олега Храмова

Президент Владимир Зеленский уволил Олега Храмова с должности начальника департамента Службы безопасности Украины. Об этом идется в соответствующем указе главы государства, сообщает УНН.

Детали

"Уволить Храмова Олега Витальевича с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины", — говорится в документе.

Добавим, что Олег Храмов занимал эту должность с 6 марта 2023 года.

Стоит отметить, что указ был обнародован после того, как Зеленский назвал "абсолютно позорной" стычку между СБУ и ГУР в Киеве. Президент поручил провести внутренние расследования в обеих спецслужбах и принять кадровые решения в отношении участников события.

При этом официального подтверждения того, что увольнение Храмова непосредственно связано с этим инцидентом, пока нет.

Зеленский уволил Камышина с должности советника Президента по стратегическим вопросам

Контекст

Служба безопасности Украины 2 сентября сообщила, что совместно с ГУР Минобороны предотвратила теракт ФСБ РФ против российского оппозиционера. По данным источников УНН, речь идет о заместителе командира по боевой работе Русского добровольческого корпуса Степане Каплунове, о исчезновении которого сообщали в РДК 1 сентября.

СБУ сообщила об оперативно-следственных действиях по делу после предотвращенного теракта.

А впоследствии в СБУ сообщили, что столкнулись с нападением во время обыска в рамках спецоперации, и было применено оружие. И что есть раненые. Также есть задержанные, которые относятся к одному из подразделений Сил обороны, сообщили в СБУ.

После инцидента со стрельбой в Киеве с участием представителей СБУ и одного из подразделений Сил обороны по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа в связи с нападением на группу СБУ начато досудебное расследование, указали в Офисе Генерального прокурора.

Зеленский уволил начальника управления СБУ в Житомирской области после коррупционного скандала