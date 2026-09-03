Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи перестрілку між ГУР та СБУ, заявив, що вже є кадрові рішення, зазначивши, що будуть звільнені заступники керівників двох відомств, передає УНН.

Я говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченко по ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО. Вже є дві підозри учасникам. Тим, хто причетний до стрілянини. Співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються всі інші обставини того, що сталося. Від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була, і щоб повторення цієї ситуації не було. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути