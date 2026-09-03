$44.610.1551.640.11
ukenru
17:40 • 5940 перегляди
Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
16:08 • 16566 перегляди
Перестрілка між СБУ та ГУР - Кравченко заявив про повідомлення двох підозр
Ексклюзив
14:33 • 19454 перегляди
Суд досліджує докази у справі про медичну недбалість лікарів Odrex
3 вересня, 13:01 • 17712 перегляди
Збільшені відпустки, декрет для чоловіків і протидія мобінгу на роботі - у Раду внесли проект нового Трудового кодексу
3 вересня, 10:28 • 22256 перегляди
Сибіга анонсував "нову динаміку" у мирних зусиллях, прогрес без США назвав "нереалістичним"
3 вересня, 09:29 • 23554 перегляди
Розірвати шлюб онлайн стало можливим у "Дії" - як це зробитиVideo
3 вересня, 08:38 • 22681 перегляди
"Цього точно не мало статися" - СБУ про інцидент з ГУР в КиєвіPhotoVideo
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 37637 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
3 вересня, 05:49 • 25146 перегляди
рф атакувала 163 дронами, до половини - реактивні: як відпрацювала ППО і ситуація по регіонах
3 вересня, 04:17 • 25556 перегляди
Нічна атака на Одесу: кількість поранених зросла до 17Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
77%
748мм
Популярнi новини
На Київщині горить склад із лікарськими засобами після російської атаки - КорецькийPhoto3 вересня, 09:31 • 12109 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 22156 перегляди
Картографічний бунт - користувачі масово завантажують додаток, який відмовився перейменувати озеро Онтаріо3 вересня, 12:51 • 5920 перегляди
Ворог продовжує атакувати столицю: кількість поранених зросла до 6, після влучання у 9-поверхівку спалахнула пожежаPhoto16:33 • 9176 перегляди
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 11391 перегляди
Публікації
Гран-прі Італії 2026 Формули-1: розклад та де дивитися гонку в МонціPhotoVideo16:47 • 11409 перегляди
IFA 2026 у Берліні: які новинки техніки покажуть світу Photo3 вересня, 12:29 • 22175 перегляди
Лізинг чи роялті: Мінфін може вирішити проблему, через яку БЕБ переслідує авіакомпанії
Ексклюзив
3 вересня, 08:19 • 37631 перегляди
Ідеї заготовок для ароматних чаїв на зимуPhoto3 вересня, 07:14 • 38149 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку2 вересня, 14:28 • 75197 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віталій Кличко
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Навколо "Джентльменів" вирують чутки про кастинг Меган Маркл - що кажуть зірки серіалуVideo3 вересня, 07:08 • 30323 перегляди
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo2 вересня, 16:24 • 48608 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 65689 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 60584 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 65487 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
ChatGPT

Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві

Київ • УНН

 • 5960 перегляди

Після перестрілки між СБУ та ГУР повідомили дві підозри. Зеленський заявив про звільнення заступників керівників обох структур.

Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи перестрілку між ГУР та СБУ, заявив, що вже є кадрові рішення, зазначивши, що будуть звільнені заступники керівників двох відомств, передає УНН. 

Я говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченко по ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО. Вже є дві підозри учасникам. Тим, хто причетний до стрілянини. Співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються всі інші обставини того, що сталося. Від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була, і щоб повторення цієї ситуації не було. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що обидві структури повинні відповідати, зазначивши, що вони повинні були діяти так, як "точно немає бути". 

Нагадаємо 

За фактом стрілянини у Києві, що сталась 1 вересня, повідомлено дві підозри - працівнику СБУ та військовослужбовцю ГУР.  

Павло Башинський

ПолітикаКримінал
Руслан Кравченко
Служба безпеки України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Володимир Зеленський
Київ