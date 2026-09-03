Будуть звільнені заступники керівників СБУ та ГУР - Зеленський про перестрілку в Києві
Київ • УНН
Після перестрілки між СБУ та ГУР повідомили дві підозри. Зеленський заявив про звільнення заступників керівників обох структур.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи перестрілку між ГУР та СБУ, заявив, що вже є кадрові рішення, зазначивши, що будуть звільнені заступники керівників двох відомств, передає УНН.
Я говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченко по ситуації між Службою безпеки України та ГУР МО. Вже є дві підозри учасникам. Тим, хто причетний до стрілянини. Співробітнику СБУ та співробітнику ГУР. Перевіряються всі інші обставини того, що сталося. Від першого дня всієї цієї історії. Важливо, щоб правда була, і щоб повторення цієї ситуації не було. І вже є кадрові рішення по обох структурах – будуть звільнені заступники керівників, які повинні відповідати за цю ситуацію. Цілком справедливо: обидві структури повинні відповідати, обидві структури діяли так, як точно не має бути
Він зазначив, що обидві структури повинні відповідати, зазначивши, що вони повинні були діяти так, як "точно немає бути".
Нагадаємо
За фактом стрілянини у Києві, що сталась 1 вересня, повідомлено дві підозри - працівнику СБУ та військовослужбовцю ГУР.