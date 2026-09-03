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Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

После перестрелки между СБУ и ГУР сообщили о двух подозрениях. Зеленский заявил об увольнении заместителей руководителей обеих структур.

Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перестрелку между ГУР и СБУ, заявил, что уже приняты кадровые решения, отметив, что будут уволены заместители руководителей двух ведомств, передает УНН. 

Я говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко по ситуации между Службой безопасности Украины и ГУР МО. Уже есть два подозрения участникам. Тем, кто причастен к стрельбе. Сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Проверяются все остальные обстоятельства произошедшего. С первого дня всей этой истории. Важно, чтобы была правда и чтобы повторения этой ситуации не было. И уже есть кадровые решения по обеим структурам — будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию. Вполне справедливо: обе структуры должны отвечать, обе структуры действовали так, как точно не должно быть 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что обе структуры должны отвечать, подчеркнув, что они должны были действовать так, как "точно не должно быть". 

Напомним 

По факту стрельбы в Киеве, произошедшей 1 сентября, сообщено о двух подозрениях — сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР.  

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Служба безопасности Украины
Главное управление разведки Украины
Владимир Зеленский
Киев