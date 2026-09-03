Будут уволены заместители руководителей СБУ и ГУР — Зеленский о перестрелке в Киеве
Киев • УНН
После перестрелки между СБУ и ГУР сообщили о двух подозрениях. Зеленский заявил об увольнении заместителей руководителей обеих структур.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя перестрелку между ГУР и СБУ, заявил, что уже приняты кадровые решения, отметив, что будут уволены заместители руководителей двух ведомств, передает УНН.
Я говорил с Генеральным прокурором Русланом Кравченко по ситуации между Службой безопасности Украины и ГУР МО. Уже есть два подозрения участникам. Тем, кто причастен к стрельбе. Сотруднику СБУ и сотруднику ГУР. Проверяются все остальные обстоятельства произошедшего. С первого дня всей этой истории. Важно, чтобы была правда и чтобы повторения этой ситуации не было. И уже есть кадровые решения по обеим структурам — будут уволены заместители руководителей, которые должны отвечать за эту ситуацию. Вполне справедливо: обе структуры должны отвечать, обе структуры действовали так, как точно не должно быть
Он отметил, что обе структуры должны отвечать, подчеркнув, что они должны были действовать так, как "точно не должно быть".
Напомним
По факту стрельбы в Киеве, произошедшей 1 сентября, сообщено о двух подозрениях — сотруднику СБУ и военнослужащему ГУР.