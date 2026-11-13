Генерал СБУ Дука призвал украинцев обратить внимание на совпадение «суперреализаций» НАБУ и САП с важными международными переговорами

Генерал-майор СБУ Сергей Дука

Так называемые «суперреализации» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры совпадают по времени с важными для государства международными переговорами и могут ослаблять позиции Украины за столом переговоров. Об этом заявил генерал СБУ, бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности Сергей Дука после выхода из СИЗО, передает корреспондент УНН.

Он обратился к украинцам, защитникам и защитницам Украины и всем, кому небезразлично будущее страны, с призывом внимательно следить за событиями в государстве.

«Откройте глаза и посмотрите, что происходит в государстве. В то время, когда наше руководство летит на чрезвычайно тяжелые для нашей страны переговоры, сотрудники антикоррупционных органов проводят так называемые «суперреализации», которые ничем не заканчиваются и которые подрывают нашу переговорную позицию и вынуждают идти на уступки в вопросах нашей территориальной целостности и суверенитета», — заявил Сергей Дука.

Добавим

Ранее политический эксперт Тарас Завгородний также обращал внимание на совпадение громких следственных действий НАБУ с важными для Украины международными переговорами. В частности, комментируя обыски НАБУ у сотрудников СБУ в начале ноября, он заявил, что они могут иметь целью попытку ослабить Украину перед переговорами в ОАЭ.

«Все «громкие» дела НАБУ запускало перед важными переговорами, на которые, предполагалось, Украина должна была ехать со слабыми позициями. Все эти дела сразу были забыты, но информационный фон и форма давления на государство остались», — заявил Завгородний.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении предположительно преступной организации, участников которой подозревают в систематическом предоставлении неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических кол-центров и других незаконных бизнесов.

Одним из фигурантов операции «Карфаген» стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. Ему вменяют участие в преступной организации. Сам генерал отрицает свою вину.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на значительно большей сумме — 100 млн грн.

Сам генерал-майор во время судебного заседания заявлял, что не имеет возможности самостоятельно внести такой залог, и отрицал намерение скрываться от следствия.

После решения суда сотрудники СБУ начали собирать средства в поддержку генерал-майора. 13 ноября необходимая сумма залога была собрана, и Сергея Дуку освободили из СИЗО. Накануне поддержку Сергею Дуке выразили и сотрудники СБУ, которые защищают независимость Украины на фронте. Они записали видеобращение к генералу, в котором сообщили, что присоединились к сбору средств на залог непосредственно с передовой.

Ранее адвокат Юрий Сухов опубликовал открытое письмо Сергея Дуки из СИЗО. В обращении генерал заявил, что посвятил службе Украине 26 лет, значительную часть которых занимался организацией и проведением специальных операций.

Кроме того, Дука объяснил, что его контакты с лицами из криминальной среды были связаны с выполнением оперативных задач, а не с участием в преступной организации. Генерал также отметил, что видит в действиях отдельных представителей антикоррупционных органов попытку сведения личных счетов. Он призывает оценивать его деятельность на основании доказательств, а не громких заголовков.