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Експерт назвав обшуки НАБУ в Службі безпеки помстою за викриття торгівлі з рф

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Тарас Загородній заявив, що обшуки НАБУ в СБУ можуть бути помстою та спробою послабити Україну перед переговорами в Абу-Дабі.

Експерт назвав обшуки НАБУ в Службі безпеки помстою за викриття торгівлі з рф

Національне антикорупційне бюро України прийшло з обшуками до співробітників СБУ, щоб помститися за викриття їхніх торговців з рф і у цьому, як написав політичний експерт Тарас Загородній, вони вже зізналися, передає УНН.

Ще одна причина, яку назвав експерт, спроба послабити Україну перед переговорами в ОАЕ.

НАБУ прийшло з обшуками до СБУ з двома цілями: помститися за те, що викрили їхніх торговців з рф і послабити Україну перед переговорами в Абу-Дабі. В першому вже відверто зізналися. НАБУ та САП проводять обшуки в органах, які безпосередньо протистоять російській агресії як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому. Цього разу – у співробітників СБУ під приводом "пошуку організованої злочинності" 

– зазначив він.

Експерт звернув увагу на те, що інформаційна підтримка НАБУ не приховує, що йдеться про відкриту війну проти СБУ.

Тут проглядається і особиста помста і підрив позицій України перед переговорами. Як пише організація, яка фінансується з-за кордону, "Центр протидії корупції", "провина" працівників СБУ, до яких прийшли з обшуками – у тому, що вони начебто "протидіяли НАБУ та САП". Навіть не приховують, що НАБУ використовує свої повноваження заради зведення особистих рахунків 

– обурився він.

Експерт наголосив, що обшуки, "за "дивним збігом" обставин", відбулися напередодні важливих переговорів в Абу-Дабі, які заплановані на 10–11 листопада.

Різко активізувалася іноземна агентура за командою із Вашингтона (в НАБУ є офіційний кабінет представника ФБР, а Абакумов, за різними даними, нещодавно був на "стажуванні" в США. Не виключено, що отримував напряму від Віткоффа та Кушнера), який зараз схиляє Україну до капітуляції 

– повідомив він.

Загородній нагадав хронологію попередніх обшуків НАБУ та порівняв їх з датами важливих переговорів.

Всі "гучні" справи НАБУ запускало перед важливими переговорами, на які, передбачалося, Україна мала їхати зі слабкими позиціями. Всі ці справи одразу були забуті, але інформаційний фон та форма тиску на державу залишилися 

– констатував він.

Підсумовуючи, експерт акцентував на більш глобальному завданні НАБУ у цій ситуації.

Агентура виконує завдання тих, кому не подобається, що Україна не хоче здаватися, продовжує боротьбу та нищить нашого ворога. Що й не дивно. НАБУ та САП — це вороже налаштовані проти держави органи, які перебувають під зовнішнім оперативним контролем 

– написав Загородній.

Раніше у медіа вже порівнювали активності НАБУ постійно з важливими зовнішньополітичними подіями.

10.11.2025 — публічна фаза операції "Мідас"

23.11.2025 — переговори в Женеві

Інтервал: 13 днів.

28.11.2025 — обшуки в Офісі Президента України

30.11.2025 — переговори у Флориді

Інтервал: 2 дні.

27.12.2025 — підозри п’ятьом народним депутатам

28.12.2025 — зустріч Зеленського і Трампа

Інтервал: 1 день.

21.01.2026 — повідомлення про підозру у справі "зелених тарифів"

22.01.2026 — зустріч Зеленського і Трампа

Інтервал: 1 день.

15.02.2026 — затримання Германа Галущенка

17.02.2026 — початок переговорів у Женеві

Інтервал: 2 дні.

20.10.2026 — зустрічі в Осло

21.10.2026 — підтвердження обшуків у НАБУ

Інтервал: 1 день після зустрічей.

Лілія Подоляк

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