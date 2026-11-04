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Эксперт назвал обыски НАБУ в Службе безопасности местью за разоблачение торговли с рф

Киев • УНН

 • 334 просмотра

Тарас Загородний заявил, что обыски НАБУ в СБУ могут быть местью и попыткой ослабить Украину перед переговорами в Абу-Даби.

Эксперт назвал обыски НАБУ в Службе безопасности местью за разоблачение торговли с рф

Национальное антикоррупционное бюро Украины пришло с обысками к сотрудникам СБУ, чтобы отомстить за разоблачение их торговцев из рф, и в этом, как написал политический эксперт Тарас Загородний, они уже признались, передает УНН.

Еще одна причина, которую назвал эксперт, — попытка ослабить Украину перед переговорами в ОАЭ.

НАБУ пришло с обысками в СБУ с двумя целями: отомстить за то, что разоблачили их торговцев из рф, и ослабить Украину перед переговорами в Абу-Даби. В первом уже откровенно признались. НАБУ и САП проводят обыски в органах, которые непосредственно противостоят российской агрессии как на внутреннем фронте, так и на внешнем. На этот раз — у сотрудников СБУ под предлогом "поиска организованной преступности" 

— отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что информационная поддержка НАБУ не скрывает: речь идет об открытой войне против СБУ.

Здесь просматривается и личная месть, и подрыв позиций Украины перед переговорами. Как пишет финансируемая из-за рубежа организация "Центр противодействия коррупции", "вина" сотрудников СБУ, к которым пришли с обысками, заключается в том, что они якобы "противодействовали НАБУ и САП". Даже не скрывают, что НАБУ использует свои полномочия ради сведения личных счетов 

— возмутился он.

Эксперт подчеркнул, что обыски "по "странному совпадению"" произошли накануне важных переговоров в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября.

Резко активизировалась иностранная агентура по команде из Вашингтона (в НАБУ есть официальный кабинет представителя ФБР, а Абакумов, по разным данным, недавно был на "стажировке" в США. Не исключено, что получал указания напрямую от Виткоффа и Кушнера), который сейчас склоняет Украину к капитуляции 

— сообщил он.

Загородний напомнил хронологию предыдущих обысков НАБУ и сравнил их с датами важных переговоров.

Все "громкие" дела НАБУ запускало перед важными переговорами, на которые, предполагалось, Украина должна была ехать со слабыми позициями. Все эти дела сразу были забыты, но информационный фон и форма давления на государство остались 

— констатировал он.

Подводя итоги, эксперт акцентировал внимание на более глобальной задаче НАБУ в этой ситуации.

Агентура выполняет задания тех, кому не нравится, что Украина не хочет сдаваться, продолжает борьбу и уничтожает нашего врага. Что неудивительно. НАБУ и САП — это враждебно настроенные против государства органы, находящиеся под внешним оперативным контролем 

— написал Загородний.

Ранее в СМИ уже постоянно сравнивали активность НАБУ с важными внешнеполитическими событиями.

10.11.2025 — публичная фаза операции "Мидас"

23.11.2025 — переговоры в Женеве

Интервал: 13 дней.

28.11.2025 — обыски в Офисе Президента Украины

30.11.2025 — переговоры во Флориде

Интервал: 2 дня.

27.12.2025 — подозрения пяти народным депутатам

28.12.2025 — встреча Зеленского и Трампа

Интервал: 1 день.

21.01.2026 — сообщение о подозрении по делу о "зеленых тарифах"

22.01.2026 — встреча Зеленского и Трампа

Интервал: 1 день.

15.02.2026 — задержание Германа Галущенко

17.02.2026 — начало переговоров в Женеве

Интервал: 2 дня.

20.10.2026 — встречи в Осло

21.10.2026 — подтверждение обысков в НАБУ

Интервал: 1 день после встреч.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
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