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Генерал СБУ Дука закликав українців звернути увагу на збіг “суперреалізацій” НАБУ і САП з важливими міжнародними переговорами

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Сергій Дука пов’язав гучні дії НАБУ і САП із міжнародними переговорами. Він вважає, що це послаблює позиції України та змушує її поступатися.

Генерал СБУ Дука закликав українців звернути увагу на збіг “суперреалізацій” НАБУ і САП з важливими міжнародними переговорами
Генерал-майор СБУ Сергій Дука

Так звані "суперреалізації" Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури збігаються у часі з важливими для держави міжнародними переговорами і можуть послаблювати позиції України за столом переговорів. Про це заявив генерал СБУ, колишній перший заступник начальника Департаменту захисту національної державності Сергій Дука після виходу з СІЗО, передає кореспондент УНН.

Він звернувся до українців, захисників та захисниць України та всіх, кому небайдуже майбутнє країни, із закликом уважно стежити за подіями в державі.

"Розплющіть очі і подивіться, що відбувається у державі. У той час, коли наше керівництво держави летить на надважкі для нашої країни перемовини, співробітники антикорупційних органів проводять так звані "суперреалізації", які нічим не закінчуються і які підривають нашу перемовну позицію та змушують йти на поступки нашою територіальною цілісністю та суверенітетом", - заявив Сергій Дука.

Додамо

Раніше політичний експерт Тарас Завгородній також звертав увагу на збіг гучних слідчих дій НАБУ з важливими для України міжнародними переговорами. Зокрема, коментуючи обшуки НАБУ у співробітників СБУ на початку листопада, він заявив, що вони можуть мати на меті спробу послабити Україну перед переговорами в ОАЕ.

"Всі "гучні" справи НАБУ запускало перед важливими переговорами, на які, передбачалося, Україна мала їхати зі слабкими позиціями. Всі ці справи одразу були забуті, але інформаційний фон та форма тиску на державу залишилися", - заявив Завгородній.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття ймовірної злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал свою провину заперечує.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі – 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявляв, що не має можливості самостійно сплатити таку заставу, та заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідна сума застави була зібрана, і Сергія Дуку звільнили з СІЗО. Напередодні підтримку Сергію Дуці висловили й співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, в якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.

Раніше адвокат Юрій Сухов опублікував відкритий лист Сергія Дуки із СІЗО. У зверненні генерал заявив, що присвятив службі Україні 26 років, значну частину яких займався організацією та проведенням спеціальних операцій.

Крім того, Дука пояснив, що його контакти з особами з кримінального середовища були пов’язані з виконанням оперативних завдань, а не участю у злочинній організації. Генерал також зазначив, що вбачає у діях окремих представників антикорупційних органів спробу зведення особистих рахунків. Він закликає оцінювати його діяльність на підставі доказів, а не гучних заголовків.

Євген Царенко

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