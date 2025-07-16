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Парламент принял за основу три из четырех законопроектов о Defence City: что это значит

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Верховная Рада Украины 16 июля приняла в первом чтении три законопроекта о создании специального правового режима Defence City. Документы предусматривают налоговые льготы для резидентов до 2036 года, но авиастроительная отрасль не подпадает под критерии.

Парламент принял за основу три из четырех законопроектов о Defence City: что это значит

Верховная Рада Украины на заседании 16 июля приняла в первом чтении три из четырех законопроектов, входящих в пакет о создании специального правового режима Defence City, пишет УНН.

Детали

Речь идет о проектах законов № 13420, № 13421 и № 13422-1, предусматривающих изменения в Налоговый, Таможенный и Бюджетный кодексы соответственно и направленных на стимулирование развития оборонной промышленности. 

Документы предусматривают создание перечня предприятий-резидентов Defence City. Резиденты будут иметь налоговые льготы до 1 января 2036 года. Речь идет, в том числе, об освобождении от налога на прибыль при условии реинвестирования, отмене земельного, экологического налогов и налога на недвижимость, упрощении таможенного оформления и экспортного контроля.

Законопроект № 13420 поддержали 283 народных депутата, № 13421 — 284 нардепа, а № 13422-1 — 281 народный избранник.

Четвертый законопроект — № 13423, который предусматривает изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы и вызвал больше всего дискуссий, депутаты не рассматривали.

Напомним

Несмотря на общее одобрение инициативы, эксперты отмечают важный аспект, который пока не учтен в текстах законопроектов. Авиастроительная отрасль, обеспечивающая ремонт и модернизацию самолетов и вертолетов, которые среди прочего используются на фронте, пока не подпадает под критерии Defence City.

Как объясняют в Аэрокосмической ассоциации Украины, ни одно из профильных предприятий — в частности "Антонов" или "Мотор Сич" - не соответствует предложенным критериям включения, поскольку они не являются сугубо оборонными, а являются субъектами авиастроения, которые занимаются не только научными, научно-техническими разработками, инжинирингом, изготовлением деталей, а также обслуживанием гражданской авиации. Ассоциация предлагает включить в перечень резидентов Defence City предприятия из уже действующего правительственного списка субъектов авиастроения, которые проходят жесткую проверку.

С 1 января 2025 года налоговые и другие льготы для авиастроительных предприятий в Украине прекратили действие, и сейчас отрасль работает без каких-либо механизмов государственной поддержки. Поэтому, представители Аэрокосмической ассоциации предупреждают, что без изменений в законопроекты или принятия отдельного закона страна рискует потерять одну из ключевых высокотехнологичных индустрий.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Мотор Січ
Верховная Рада
Украина
Tesla
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