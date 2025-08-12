$41.450.06
Эксклюзив
12:50
Разведка об обмене пленными: «Стамбул-2» еще не закончен, РФ не вернула еще все категории
12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
12 августа, 05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
Собственные бренды аптек: как они помогают снизить цены на лекарства и сохранить качество
Налоговый комитет поддержал ключевые законопроекты для запуска Defence City с учетом авиации

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Это важный шаг для укрепления обороноспособности и сохранения стратегических отраслей, в частности самолетостроения.

Налоговый комитет поддержал ключевые законопроекты для запуска Defence City с учетом авиации

Украина приближается к окончательному принятию законопроектов Defence City, которые сформируют специальный режим поддержки оборонно-промышленного комплекса. Инструмент может стать важным шагом для укрепления обороноспособности и сохранения стратегических отраслей, в частности самолетостроения, пишет УНН.

Детали

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал и рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые закладывают основу для реализации инициативы Defence City:

  • №13420 — о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.
    • №13421 — о внесении изменения в раздел XXI “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины относительно поддержки предприятий ОПК.

      По словам Гетманцева, законопроекты существенно доработаны: вместо перечня предприятий ОПК предусматривается создание Реестра Defence City, который будет вести Министерство обороны Украины, а требования к резидентам, процедуры и основания предоставления, прекращения или утраты этого статуса, а также порядок контроля будут определяться Законом Украины "О национальной безопасности Украины".

      Среди ключевых вопросов, вызвавших острые общественные дискуссии, — снижение минимальной доли квалифицированного дохода резидента Defence City: общий порог сокращен с 90% до 75%, а для субъектов самолетостроения установлен отдельный — не менее 50%. Это принципиально важно, ведь, как ранее отмечали представители авиационной отрасли, предыдущий критерий в 90% был фактически недостижим даже для флагманов украинского авиастроения, таких как ГП "Антонов" и АО "Мотор Сич".

      Что касается инструментов поддержки для резидентов Defence City, Гетманцев указал, что таковыми остаются налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, а также освобождение от земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога), упрощение таможенных процедур, упрощенный экспортный контроль для товаров военного назначения (без получения полномочий), возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций, а также поддержка в процессе релокации и повышения защищенности производственных мощностей ОПК.

      Подытоживая, Даниил Гетманцев призвал коллег-нардепов поддержать законопроекты Defence City во втором чтении, как важное решение для укрепления оборонного потенциала Украины.

      Напомним

      Эксперты в целом положительно оценивали стартовые шаги в создании Defence City, отмечая, что такие решения должны были быть приняты еще в начале полномасштабной войны. В то же время специалисты подчеркивали, что первое голосование – лишь старт, и для того, чтобы инициатива действительно заработала, необходима дальнейшая доработка законопроектов.

      Кроме того, народные депутаты подали ко второму чтению Defence City ряд поправок, которые сейчас критически важно учесть для сохранения и развития авиации.

      Предлагается расширить перечень резидентов, включив в него субъектов самолетостроения, подпадающих под действие Закона "О развитии самолетостроительной промышленности". Это позволит официально включить в Defence City авиационные предприятия, которые еще ранее были определены Кабинетом Министров как критически важные для экономики и обороноспособности государства. В противном случае Defence City фактически будет игнорировать предыдущие государственные решения в сфере безопасности и обороны.

      Также в поданных поправках предлагается учитывать не только квартальный, но и годовой квалифицированный доход, зачислять к оборонному — деятельность в самолетостроении, обслуживании авиатехники, двигателей и компонентов, а также включать предприятия, выполняющие международные контракты по экспорту военных и двойных технологий.

      Среди прочего - действующая редакция Defence City запрещает включать в резиденты предприятия с налоговым долгом, просрочкой контрактов или выплатой дивидендов. Поправками предлагается отменить эти требования и разрешить присоединение при условии погашения долга в течение трех лет, ведь во время войны задержки часто обусловлены обстрелами, релокацией или перебоями в поставках комплектующих, а не ненадежностью производителя.

      Отдельным блоком поправок предлагается распространить налоговые льготы на самолетостроение при условии реинвестирования средств, ввести таможенные преференции для критического импорта и государственные гарантии и страхование экспортных контрактов. Уточняются правила возврата льгот при потере соответствия критериям, в частности запрет ретроспективных санкций, а высвобожденные средства должны направляться на развитие производства, модернизацию, исследования, новые технологии и повышение квалификации персонала.

      Лилия Подоляк

