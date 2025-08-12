Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України

В умовах, коли росія цілеспрямовано знищує українське авіабудування, вітчизняні підприємства прагнуть отримати резидентство у новому спеціальному правовому режимі - Defence City. Це рішення, на думку експертів, здатне не лише зберегти унікальні виробничі потужності, а й забезпечити доступ до інвестицій, міжнародних ринків і сучасних оборонних технологій, наслідуючи приклади успішних міжнародних програм, пише УНН.

Шлях до розвитку та інвестицій

На сьогодні авіаційна галузь України стала однією з головних цілей для тиску та підривної роботи ворога, що має на меті знищити український оборонно-промисловий комплекс.

Останні 4 роки основний акцент російської сторони був направлений якраз на знищення, причому тотальне знищення, української авіаційної промисловості. Бо росіяни розглядають, власне, українську авіаційну промисловість як першочергового конкурента в моменті просування власного виробництва − зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Абсолютно логічним кроком у таких умовах експерт вважає прагнення української авіації зберегти та розвивати власні потужності та увійти до кола резидентів Defence City. Відповідна ініціатива зможе забезпечити можливість інвестувати у науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи, спрямовані на підтримку та посилення обороноздатності України.

Крім того, участь авіації в Defence City відкриває стратегічні перспективи для галузі та може стати поштовхом до інтеграції України в глобальний ринок високотехнологічних рішень.

Розвиток авіакосмічної промисловості це свідчення високотехнологічності економіки. Якщо українська сторона буде демонструвати позитив в моменті розвитку аерокосмічної галузі, то це, в першу чергу, буде свідчити про наявність відповідних технологій, а отже, можливість залучення навіть зовнішніх інвестицій в розвиток як власного вітчизняного авіабудівництва, так і, відповідно, можливості реалізації спільних проєктів − підкреслив Дмитро Снєгирьов.

Військовий експерт також зробив акцент на тому, що Україна має серйозну та потужну авіаційну галузь і донедавна входила до числа провідних країн світу з розробки та освоєння як внутрішніх, так і зовнішніх ринків − завдяки продукції вітчизняного виробника. Тому, за його словами, першочерговим завданням є використання можливостей Defence City для підтримки та розвитку української авіаційної промисловості.

Розвиток вітчизняної авіаційної галузі − це і вихід на міжнародні ринки, і можливість залучення валютних надходжень до бюджету. Але головне − це шанс фактично відновити авіаційну промисловість − підсумував експерт.

"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City

Закордонний досвід: ґрунтовна підтримка та переконливі результати

Варто відзначити, що міжнародна практика також підтверджує − успішні оборонні спецрежими, подібні за функціями до українського Defence City, передбачають інтеграцію авіаційного компонента. Примітно, що у деяких наявних європейських проєктах уже беруть участь українські підприємства.

Так, одним зі стейкхолдерів European Defence Fund (EDF), який фінансує розробку та впровадження критичних оборонних технологій, включно з авіаційним компонентом, є український проєкт "Малі безпілотні літальні апарати". Він зосереджений на розробці передових повітряних систем на базі штучного інтелекту.

Серед інших флагманських напрямів EDF − European Next Generation Rotorcraft Technologies Phase II (ENGRT II), спрямований на створення вертольота нового покоління. Проєкт ENGRT II отримав 100 млн євро фінансування від ЄС при загальній вартості 160 млн євро. Його координує Airbus Helicopters, очолюючи консорціум із понад 40 компаній та інститутів з різних країн ЄС. Мета ініціативи − посилення мобільності, інтероперабельності та технологічної незалежності європейських збройних сил.

Своєю чергою, Hub for EU Defence Innovation (HEDI) − міжурядова ініціатива Європейської оборонної агенції, створена для стимулювання, розвитку та впровадження інноваційних технологій у сфері безпеки та оборони. Ініціатива включає в себе і авіаційний компонент, що розглядається як складова стратегічного розвитку оборонної промисловості та зміцнення обороноздатності регіону.

Приклади EDF та HEDI демонструють, що інтеграція авіаційного сектору у спеціальні оборонні програми є звичною міжнародною практикою та одним із чинників їхньої ефективності. Саме за такою логікою в Україні авіаційні підприємства також прагнуть бути частиною Defence City для розвитку високотехнологічних рішень і посилення обороноздатності держави.

Позиція авіаційної галузі

З 1 січня 2025 року в Україні припинили дію податкові та інші пільги для авіабудівних підприємств. Галузь залишилася без будь-яких механізмів державної підтримки. Представники Аерокосмічної асоціації попереджають, що без внесення повноцінних змін до законопроєктів Defence City або ухвалення окремого закону країна ризикує втратити одну з ключових високотехнологічних індустрій.

Одним із основних моментів, які прагнула врахувати авіація, було зниження вимоги щодо частки кваліфікованого доходу резидентів Defence City з 90% до 50% для суб’єктів літакобудування. Експерти пояснювали, що такі підприємства, як "Антонов" чи "Мотор Січ", не могли б відповідати чинному критерію, адже вони поєднують оборонну діяльність із обслуговуванням цивільної авіації. Цю пропозицію врахували, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив про встановлення для авіабудівників поріг у 50% загального доходу.

Водночас серед інших пропозицій авіаційної галузі, поданих народними депутатами до другого читання Defence City залишаються інші критичні аспекти − поширення податкових та інших пільг на суб’єктів літакобудування, зменшення порогу доходу від оборонної діяльності для набуття статусу резидента, розширення переліку видів діяльності та підстав для включення підприємств до спецрежиму, спрощення вимог щодо заборгованостей і виконання контрактів, а також можливість спрямування вивільнених коштів на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері авіабудування.

Друге читання законопроєктів Defence City − не за горами, і від ухвалених рішень залежить, чи отримає авіаційна галузь належне місце серед резидентів спецрежиму. В умовах коли росія системно намагається знищити українське авіабудування, збереження й розвиток цієї стратегічної індустрії стає питанням національної безпеки. Включення авіаційного сектору до Defence City є найоптимальнішим і найкоротшим шляхом для захисту та відновлення унікальних виробничих потужностей, залучення інвестицій, виходу на нові міжнародні ринки та зміцнення обороноздатності держави за прикладом успішних міжнародних програм.