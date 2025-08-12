Малюк о ликвидации российского генерала Кириллова: более 4,5 тысячи раз давал команду использовать химоружие против ВСУ

Российский генерал-лейтенант, начальник войск химзащиты Игорь Кириллов более 4,5 тысяч раз давал команду использовать химическое оружие против украинских военных, однако 800 грамм взрывной смеси в самокате сделали свое дело и "его срезало, как бритвой". Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Официально мы ничего признавать не будем, но прокомментируем, конечно. Кириллов – химический генерал, так называемый, это генерал-лейтенант вражеский. Он возглавлял отдельную группировку войск, именно химические войска российской федерации. На тот момент, я имею в виду, на момент того, как он ушел к кобзону, он более чем 4,5 тысячи раз дал команду использовать химическое оружие локального радиуса действия по нашим военным на линии боевого соприкосновения. Он неоднократно давал команды убивать наших военных. Это тот, кстати, кто рассказывал о каких-то мифологических боевых комарах - сказал Малюк.

Он добавил, что "800 грамм взрывной смеси в самокате сделали свое дело и его срезало, как бритвой".

Напомним

Утром 17 декабря 2024 года в москве взорвали двух военных.

Впоследствии следственный комитет россии подтвердил смерть российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в результате взрыва в москве.