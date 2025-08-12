$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
15:14 • 26985 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45 • 26306 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 47948 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 31117 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 36051 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 94542 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 91156 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 89936 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 42054 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Малюк про ліквідацію російського генерала Кирилова: понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімзброю проти ЗСУ

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк повідомив про ліквідацію російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, який віддав понад 4,5 тисячі наказів про застосування хімічної зброї. Його було знищено 800 грамами вибухівки в самокаті.

Малюк про ліквідацію російського генерала Кирилова: понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімзброю проти ЗСУ

Російський генерал-лейтенант, начальник військ хімзахисту Ігор Кирилов понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімічну зброю проти українських військових, однак 800 грам вибухової суміші в самокаті зробили свою справу і "його зрізало, як бритвою". Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Офіційно ми нічого визнавати не будемо, але прокоментуємо, звичайно. Кирилов – хімічний генерал, так званий, це генерал-лейтенант ворожий. Він очолював окреме угруповання військ, саме хімічні війська російської федерації. На той момент, я маю на увазі, на момент того, як він пішов до кобзона, він більше ніж 4,5 тисячі разів дав команду використати хімічну зброю локального радіуса дії по наших військових на лінії бойового зіткнення. Він неодноразово давав команди вбивати наших військових. Це той, до речі, хто розповідав про якісь міфологічні бойові комарів 

- сказав Малюк.

Він додав, що "800 грам вибухової суміші в самокаті зробили свою справу і його зрізало, як бритвою".

Нагадаємо

Вранці 17 грудня 2024 року у москві підірвали двох військових.

Згодом слідчий комітет росії підтвердив смерть російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника внаслідок вибуху в москві.

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
Василь Малюк