Малюк про ліквідацію російського генерала Кирилова: понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімзброю проти ЗСУ

Російський генерал-лейтенант, начальник військ хімзахисту Ігор Кирилов понад 4,5 тисячі разів давав команду використати хімічну зброю проти українських військових, однак 800 грам вибухової суміші в самокаті зробили свою справу і "його зрізало, як бритвою". Про це заявив голова СБУ Василь Малюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Офіційно ми нічого визнавати не будемо, але прокоментуємо, звичайно. Кирилов – хімічний генерал, так званий, це генерал-лейтенант ворожий. Він очолював окреме угруповання військ, саме хімічні війська російської федерації. На той момент, я маю на увазі, на момент того, як він пішов до кобзона, він більше ніж 4,5 тисячі разів дав команду використати хімічну зброю локального радіуса дії по наших військових на лінії бойового зіткнення. Він неодноразово давав команди вбивати наших військових. Це той, до речі, хто розповідав про якісь міфологічні бойові комарів - сказав Малюк.

Він додав, що "800 грам вибухової суміші в самокаті зробили свою справу і його зрізало, як бритвою".

Нагадаємо

Вранці 17 грудня 2024 року у москві підірвали двох військових.

Згодом слідчий комітет росії підтвердив смерть російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова та його помічника внаслідок вибуху в москві.