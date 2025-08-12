$41.450.06
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе

Киев • УНН

 • 718 просмотра

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит законопроект о Военном омбудсмене. Это позволит создать Офис для системной защиты прав военнослужащих, поскольку текущих усилий одного человека недостаточно.

Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе

Предварительно, на следующей неделе Верховная Рада должна рассмотреть во втором чтении законопроект о Военном омбудсмене. Должен быть создан Офис военного омбудсмена для того, чтобы обеспечить защиту прав военнослужащих. Об этом заявила Уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова журналисту УНН и добавила, что только за 11 августа получила более 60 обращений от военных.

В случае нарушения прав можно обратиться ко мне. Только за вчера, 11 августа, я получила более 60 обращений от военнослужащих. На сегодня у меня нет штата людей, чтобы их оперативно обрабатывать, однако если жалоба касается угрозы жизни и здоровью военнослужащего от его побратимов или командиров, то мы реагируем моментально.

- сказала Решетилова.

Уполномоченная заявила, что предварительно Рада должна на следующей неделе рассмотреть во втором чтении законопроект о Военном омбудсмене.

На следующей неделе, насколько я вижу, уже в повестке дня стоит предварительно законопроект о Военном омбудсмене, который будет во втором чтении голосоваться. Я надеюсь, что уже будет он (принят – ред.) и будет создан целый Офис военного омбудсмена для того, чтобы обеспечить защиту прав военнослужащих. Потому что на сегодня моих усилий - одного человека - недостаточно. Это должна быть системная работа.

- рассказала Решетилова.

Что делает власть для противодействия злоупотреблениям со стороны командиров

Что делает власть для противодействия злоупотреблениям со стороны командиров

Кроме того, Решетилова прокомментировала, что делать военнослужащим в случае злоупотреблений командира.

В армии, как и в любой другой сфере, могут быть нарушения прав человека, нарушения прав военнослужащих, именно поэтому сейчас Украина развивает инфраструктуру защиты прав военнослужащих. Если мы говорим о Вооруженных силах Украины, то создано Главное управление защиты прав военнослужащих Минобороны, назначена я, как Уполномоченная Президента.

- рассказала Решетилова.

Почему создан отдельный институт именно для военных

Поступая на службу, военнослужащие ограничены в части своих прав и свобод – право на передвижение или свобода передвижения, свобода слова. К большому сожалению, такова природа армии, когда это очень иерархическая структура и подчинение военнослужащего очень вертикальное.

- отметила Решетилова.

Она подчеркнула, что на самом деле, согласно уставу ВСУ, первым человеком, который отвечает за защиту прав военнослужащих, является командир.

Роль командира в армии

Если командир не обеспечивает защиту прав военнослужащих и сам нарушает, то это говорит о качестве самого командира, о его лидерских качествах. Поэтому, когда мы говорим о злоупотреблениях командиров, мы должны говорить о подготовке соответствующего офицерского состава, его переобучении, квалификации. Так же, как в любой другой структуре, когда выращивают менеджеров, которые могут полноценно создать здоровый климат в коллективе, обеспечить защиту каждого сотрудника. Так же в армии с еще большей потребностью нам нужны качественные командиры, менеджеры, лидеры, которые будут брать на себя ответственность за защиту прав военнослужащих. Но это комплексная работа.

- рассказала Решетилова.

Военный омбудсмен отметила, что на сегодня в Украине не хватает офицеров даже, чтобы просто обеспечить все должности, потому что украинская армия сейчас в очень сложной ситуации.

Прежде всего, нам нужно работать над подготовкой командиров и главных сержантов.

- отметила Решетилова.

Военный омбудсмен рассказала, что именно будет входить в ее обязанности01.01.25, 18:10

Напомним

В декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченной Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

В июне этого года 287 депутатов проголосовали за основу законопроекта о Военном омбудсмене. Согласно проекту закона, Президент будет назначать военного омбудсмена и его заместителей, которые будут рассматривать жалобы военнослужащих и осуществлять контроль в сфере безопасности и обороны.

Анна Мурашко

Обществополитика
Министерство обороны Украины
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина