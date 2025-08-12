$41.450.06
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Верховна Рада наступного тижня розгляне законопроєкт про Військового омбудсмана. Це дозволить створити Офіс для системного захисту прав військовослужбовців, оскільки поточних зусиль однієї людини недостатньо.

Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні

Попередньо, на наступному тижні Верховна Рада має розглянути в другому читанні законопроєкт про Військового омбудсмана. Має бути створений Офіс військового омбудсмана для того, щоб забезпечити захист прав військовослужбовців. Про це заявила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова журналісту УНН та додала, що лише за 11 серпня отримала понад 60 звернень від військових.

У випадку порушення прав можна звернутися до мене. Тільки за вчора, 11 серпня, я отримала понад 60 звернень від військовослужбовців. На сьогодні, в мене немає штату людей, щоб їх оперативно опрацьовувати, проте якщо скарга стосується загрози життю та здоров’ю військовослужбовця від його побратимів або командирів, то ми реагуємо моментально 

- сказала Решетилова.

Уповноважена заявила, що попередньо Рада має на наступному тижні розглянути в другому читанні законопроєкт про Військового омбудсмана.

Наступного тижня, на скільки я бачу, вже в порядку денному стоїть попередньо законопроєкт про Військового омбудсмана, який буде в другому читанні голосуватися. Я сподіваюсь, що вже буде його (ухвалено – ред.) й буде створений цілий Офіс військового омбудсмана для того, щоб забезпечити захист прав військовослужбовців. Тому що на сьогодні моїх зусиль - однієї людини - недостатньо. Це повинна бути системна робота 

- розповіла Решетилова.

Вже скоро інституція військового омбудсмана зможе повноцінно запрацювати - Зеленський31.07.25, 21:08 • 8614 переглядiв

Що робить влада для протидії зловживань з боку командирів

Окрім того, Решетилова прокоментувала, що робити військовослужбовцям у випадку зловживань командира.

В армії, як і в будь-якій іншій сфері, можуть бути порушення прав людини, порушення прав військовослужбовців, саме тому зараз Україна розбудовує інфраструктуру захисту прав військовослужбовців. Якщо ми говоримо про Збройні сили України, то створено Головне управління захисту прав військовослужбовців Міноборони, призначена я, як Уповноважена Президента 

- розповіла Решетилова.

Чому створена  окрема інституція саме для військових

Вступаючи на службу військовослужбовці є обмеженими в частині своїх прав та свобод – право на пересування чи свобода пересування, свобода слова. На превеликий жаль, такою є природа армії, коли це дуже ієрархічна структура й підпорядкування військовослужбовця є дуже вертикальним 

- зазначила Решетилова.

Вона наголосила, що насправді, згідно із статутом ЗСУ, першою людиною, яка відповідає за захист прав військовослужбовців, є командир.

Роль командира у війську

Якщо командир не забезпечує захист прав військовослужбовців й сам порушує, то це говорить про якість самого командира, про його лідерські якості. Тому, коли ми говоримо про зловживання командирів, ми повинні говорити про підготовку відповідного офіцерського складу, його перенавчання, кваліфікацію. Так само, як в будь-якій іншій структурі, коли вирощують менеджерів, які можуть повноцінно створити здоровий клімат в колективі, забезпечити захист кожного співробітника. Так само в армії із ще більшою потребою нам потрібні якісні командири, менеджери, лідери, які будуть брати на себе відповідальність за захист прав військовослужбовців. Але це комплексна робота 

- розповіла Решетилова.

Військовий омбудсмен зауважила, що на сьогодні в Україні не вистачає офіцерів навіть, щоб просто забезпечити всі посади, тому що українська армія зараз в дуже складній ситуації.

Насамперед, нам потрібно працювати над підготовкою командирів й головних сержантів 

- зазначила Решетилова.

Військовий омбудсмен розповіла, що саме входитиме в її обов’язки01.01.25, 18:10 • 53873 перегляди

Нагадаємо

В грудні 2024 року Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів.

У червні цього року, 287 депутатів проголосували за основу законопроєкту про Військового омбудсмана. Відповідно до проєкту закону, Президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників, які розглядатимуть скарги військовослужбовців та здійснюватимуть контроль у сфері безпеки й оборони.

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Міністерство оборони України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна