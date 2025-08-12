Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы

Верховный суд лишил акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, доступа к правосудию, что противоречит Конституции Украины. К такому выводу пришли опрошенные УНН юристы после изучения соответствующего решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Контекст

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

"Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом - указала коллегия судей.

Мнение юристов

Юристы, опрошенные УНН, считают, что таким образом акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, лишают их конституционного права на справедливый суд.

"Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении", - отметил в комментарии УНН бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Аналогичного мнения придерживается и бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков. Он убежден, что таким решением коллегия судей сознательно лишила акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию.

"Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Коллегия судей Верховного Суда даже не рассматривала кассационные жалобы по существу, а сразу отменила решения предыдущих судов, не дав им правовую оценку, и закрыла производство. То есть Верховный Суд в своем решении никоим образом не указал, что решение Национального банка Украины о лишении банка "Конкорд" лицензии и выведении его с рынка было законным.

Добавим

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.