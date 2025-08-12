$41.450.06
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 2538 просмотра
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 3156 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17 • 2672 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06 • 10296 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16984 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77752 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 125490 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 177428 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128853 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 1710 просмотра

Верховный Суд лишил акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию, отменив предыдущие решения судов. Юристы считают это нарушением конституционного права на справедливый суд.

Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы

Верховный суд лишил акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, доступа к правосудию, что противоречит Конституции Украины. К такому выводу пришли опрошенные УНН юристы после изучения соответствующего решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Контекст

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

"Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом

- указала коллегия судей.

Мнение юристов

Юристы, опрошенные УНН, считают, что таким образом акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, лишают их конституционного права на справедливый суд.

"Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении", - отметил в комментарии УНН бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Аналогичного мнения придерживается и бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков. Он убежден, что таким решением коллегия судей сознательно лишила акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию.

"Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Коллегия судей Верховного Суда даже не рассматривала кассационные жалобы по существу, а сразу отменила решения предыдущих судов, не дав им правовую оценку, и закрыла производство. То есть Верховный Суд в своем решении никоим образом не указал, что решение Национального банка Украины о лишении банка "Конкорд" лицензии и выведении его с рынка было законным.

Добавим

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

