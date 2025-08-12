Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
Киев • УНН
Верховный Суд лишил акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию, отменив предыдущие решения судов. Юристы считают это нарушением конституционного права на справедливый суд.
Верховный суд лишил акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, доступа к правосудию, что противоречит Конституции Украины. К такому выводу пришли опрошенные УНН юристы после изучения соответствующего решения Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
Контекст
Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.
"Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.
В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.
В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом
Мнение юристов
Юристы, опрошенные УНН, считают, что таким образом акционеров банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации, лишают их конституционного права на справедливый суд.
"Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении", - отметил в комментарии УНН бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.
Аналогичного мнения придерживается и бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков. Он убежден, что таким решением коллегия судей сознательно лишила акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию.
"Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия", - подчеркнул он.
Стоит отметить, что Коллегия судей Верховного Суда даже не рассматривала кассационные жалобы по существу, а сразу отменила решения предыдущих судов, не дав им правовую оценку, и закрыла производство. То есть Верховный Суд в своем решении никоим образом не указал, что решение Национального банка Украины о лишении банка "Конкорд" лицензии и выведении его с рынка было законным.
Добавим
Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.