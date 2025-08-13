Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина

Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы планирует "провокацию" с целью сорвать переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует УНН со ссылкой на оборонное ведомство РФ в Telegram.

Детали

В заявлении отмечается, что провокация якобы будет осуществлена в городе Чугуев Харьковской области. Якобы СБУ привезла туда иностранных журналистов "под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".

Российское ведомство заявляет, что "перед саммитом в пятницу спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения". Его должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты".

В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта в Украине - говорится в заявлении.

Напомним, Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУ