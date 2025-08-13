Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина

$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путиным
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
На Харьковщине пограничники взяли в плен 19-летнего оккупанта
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
12 августа, 15:14
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связями
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина

Киев • УНН

Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы планирует провокацию в Чугуеве Харьковской области. Целью является срыв переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Минобороны РФ обвиняет Украину в «подготовке провокации» для срыва встречи Трампа и Путина

Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы планирует "провокацию" с целью сорвать переговоры между президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом информирует УНН со ссылкой на оборонное ведомство РФ в Telegram.

Детали

В заявлении отмечается, что провокация якобы будет осуществлена в городе Чугуев Харьковской области. Якобы СБУ привезла туда иностранных журналистов "под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне".

Российское ведомство заявляет, что "перед саммитом в пятницу спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения". Его должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты".

В результате провокации киевского режима вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные Силы Российской Федерации, чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта в Украине

- говорится в заявлении.

Напомним, Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУ12.08.25, 02:14 • 21118 просмотров

Вита Зеленецкая

