В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язкамиPhoto
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 186 перегляди

Міністерство оборони рф заявило, що Україна нібито планує провокацію в Чугуєві на Харківщині. Метою є зрив переговорів між Дональдом Трампом і володимиром путіним.

Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна

Міністерство оборони рф заявило, що Україна нібито планує "провокацію" з метою зірвати переговори між президентом Сполучених Штатів Америки  Дональдом Трампом і російським лідером володимиром путіним. Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство рф в Telegram.

Деталі

У заяві зазначано, що провокація нібито буде здійснена в місті Чугуїв на Харківщині. Начебто СБУ привезла туди іноземних журналістів "під легендою підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні".

Російське відомство заявляє, що "перед самітом у п'ятницю сплановано провокаційний удар із застосуванням БПЛА і ракет по одному з густонаселених житлових кварталів або лікарні з великою кількістю постраждалих серед цивільного населення". Його повинні будуть відразу "зафіксувати" завезені західні журналісти".

Внаслідок провокації київського режиму вся відповідальність за завдання удару та жертви серед цивільних осіб буде покладена на Збройні Сили Російської Федерації, щоб створити негативне медійне тло та умови для зриву російсько-американської взаємодії з питань врегулювання конфлікту в Україні

- йдеться у заяві.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ12.08.25, 02:14 • 21109 переглядiв

Віта Зеленецька

