Міноборони рф звинувачує Україну в "підготовці провокації" для зриву зустрічі Трампа і путіна

Міністерство оборони рф заявило, що Україна нібито планує "провокацію" з метою зірвати переговори між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і російським лідером володимиром путіним. Про це інформує УНН з посиланням на оборонне відомство рф в Telegram.

Деталі

У заяві зазначано, що провокація нібито буде здійснена в місті Чугуїв на Харківщині. Начебто СБУ привезла туди іноземних журналістів "під легендою підготовки серії репортажів про жителів міста в прифронтовій зоні".

Російське відомство заявляє, що "перед самітом у п'ятницю сплановано провокаційний удар із застосуванням БПЛА і ракет по одному з густонаселених житлових кварталів або лікарні з великою кількістю постраждалих серед цивільного населення". Його повинні будуть відразу "зафіксувати" завезені західні журналісти".

Внаслідок провокації київського режиму вся відповідальність за завдання удару та жертви серед цивільних осіб буде покладена на Збройні Сили Російської Федерації, щоб створити негативне медійне тло та умови для зриву російсько-американської взаємодії з питань врегулювання конфлікту в Україні - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.

