ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepState

Украинские военные освободили окрестности Степногорска, Запорожской области, тогда как противник продвинулся в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.

Подробности

Вечером 12 августа аналитики DeepState обновили карту и сообщили об успехах ВСУ и продвижении россиян в Донецкой области.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", - говорится в сообщении DeepState.

Напомним

За сутки 12 августа на фронте произошло 133 боевых столкновения, враг нанес 1 ракетный удар, 67 авиаударов и совершил 3637 обстрелов. Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам продвинуться вглубь территории.

Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.

