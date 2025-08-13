ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepState

$41.450.06
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 30755 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 28602 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 50960 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 32672 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37358 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 101594 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 97301 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 95941 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 44946 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС12 августа, 14:20 • 25512 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 14954 просмотра
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путинымPhoto12 августа, 15:59 • 15156 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 10750 просмотра
На Харьковщине пограничники взяли в плен 19-летнего оккупантаVideo17:04 • 6904 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты17:43 • 10092 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 10811 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 30760 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 50965 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 101596 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Реджеп Тайип Эрдоган
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Турция
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo18:19 • 2234 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 15014 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 87833 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 49869 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 206487 просмотра
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepState

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Украинские военные освободили окраины Степногорска на Запорожье. В то же время, враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки на Донетчине.

ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepState

Украинские военные освободили окрестности Степногорска, Запорожской области, тогда как противник продвинулся в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.

Подробности

Вечером 12 августа аналитики DeepState обновили карту и сообщили об успехах ВСУ и продвижении россиян в Донецкой области.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", - говорится в сообщении DeepState.

Напомним

За сутки 12 августа на фронте произошло 133 боевых столкновения, враг нанес 1 ракетный удар, 67 авиаударов и совершил 3637 обстрелов. Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам продвинуться вглубь территории.

Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.

Донбасс всегда рассматривался россиянами как плацдарм для наступления в Украине - Зеленский12.08.25, 21:40 • 1078 просмотров

Вита Зеленецкая

Война
Донецкая область
Запорожская область
Украина