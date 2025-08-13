ВСУ отбили окраины Степногорска, враг продвинулся на Донетчине - DeepState
Киев • УНН
Украинские военные освободили окраины Степногорска на Запорожье. В то же время, враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки на Донетчине.
Украинские военные освободили окрестности Степногорска, Запорожской области, тогда как противник продвинулся в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.
Подробности
Вечером 12 августа аналитики DeepState обновили карту и сообщили об успехах ВСУ и продвижении россиян в Донецкой области.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины зачистили окрестности Степногорска. Враг продвинулся в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки", - говорится в сообщении DeepState.
Напомним
За сутки 12 августа на фронте произошло 133 боевых столкновения, враг нанес 1 ракетный удар, 67 авиаударов и совершил 3637 обстрелов. Украинские защитники продолжают давать отпор попыткам продвинуться вглубь территории.
Россия готовит наступательные действия на Запорожском, Покровском и Новопавловском направлениях. Ожидается переброска до 30 тысяч военных с Курского направления, которые будут готовы к сентябрю.
