ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Українські військові звільнили околиці Степногірська, Запорізької області, тоді як противник просунувся у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Деталі

Увечері 12 серпня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про успіхи ЗСУ та просування росіян у Донецькій області.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки", - йдеться у дописі DeepState.

Нагадаємо

За добу 12 серпня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, ворог завдав 1 ракетний удар, 67 авіаударів та здійснив 3637 обстрілів. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам просунутися вглиб території.

росія готує наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Очікується перекидання до 30 тисяч військових з Курського напрямку, які будуть готові до вересня.

