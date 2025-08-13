ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepState

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 8732 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 29467 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 27862 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 49926 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 32138 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 37104 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 100303 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
12 серпня, 11:50 • 96283 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
12 серпня, 09:50 • 95007 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 44498 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
67%
755мм
Популярнi новини
Китай відреагував на зустріч Трампа та путіна без України та ЄС12 серпня, 14:20 • 25086 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 14350 перегляди
Буданов звернувся до українців напередодні зустрічі президента США Трампа з російським диктатором путінимPhoto15:59 • 14784 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 10095 перегляди
На Харківщині прикордонники взяли в полон 19-річного окупантаVideo17:04 • 6194 перегляди
Публікації
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти17:43 • 8736 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах16:50 • 10155 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 29468 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto12 серпня, 13:48 • 49926 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12 серпня, 12:25 • 100307 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Василь Малюк
Реджеп Тайїп Ердоган
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video18:19 • 1808 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка15:52 • 14383 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 86931 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 49412 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 205953 перегляди
Актуальне
Ту-95
Ту-22М
Ту-160
Іл-78
F-35 Lightning II

ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Українські військові звільнили околиці Степногірська на Запоріжжі. Водночас, ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині.

ЗСУ відбили околиці Степногірська, ворог просунувся на Донеччині - DeepState

Українські військові звільнили околиці Степногірська, Запорізької області, тоді як противник просунувся у Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний проєкт DeepState.

Деталі

Увечері 12 серпня аналітики DeepState оновили мапу і повідомили про успіхи ЗСУ та просування росіян у Донецькій області.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України зачистили околиці Степногірська. Ворог просунувся у Никанорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки", - йдеться у дописі DeepState.

Нагадаємо

За добу 12 серпня на фронті відбулося 133 бойові зіткнення, ворог завдав 1 ракетний удар, 67 авіаударів та здійснив 3637 обстрілів. Українські захисники продовжують давати відсіч спробам просунутися вглиб території.

росія готує наступальні дії на Запорізькому, Покровському та Новопавлівському напрямках. Очікується перекидання до 30 тисяч військових з Курського напрямку, які будуть готові до вересня.

Донбас завжди розглядався росіянами, як плацдарм для наступу в Україні - Зеленський12.08.25, 21:40 • 954 перегляди

Віта Зеленецька

Війна
Донецька область
Запорізька область
Україна