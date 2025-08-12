Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает

В Украине обнаружили новый штамм коронавируса под названием "Stratus", который по симптомам напоминает обычный COVID-19. Однако особенностью этого варианта заболевания является осиплость голоса и длительные боли в горле. И хотя его легко можно спутать с ОРВИ, за течением болезни важно наблюдать и вовремя обращаться к врачу, особенно людям из групп риска: беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими болезнями. Об этом журналисту УНН рассказала Алла Осадчук, семейный врач и заведующая поликлиникой Odrex.

Чем отличается новый штамм от уже известных

Он напоминает симптомы, типичные симптомы для Covid-19, такие как кашель, слабость, насморк, повышенная температура, заложенность носа, но особенность этого варианта - осиплость голоса, что отличается от других штаммов - отметила врач.

Также пациенты испытывают выраженную слабость и сильную усталость, а болевые ощущения больше локализуются в горле даже при нормальных показателях общего анализа крови, когда воспаление отсутствует. Часто люди не обращаются к врачу, поскольку думают, что это обычная простуда.

Это очень похоже на обычное ОРВИ, поэтому действительно часто это заболевание пропускается - объяснила медик.

Кто находится в зоне риска

Обычно мы привыкли, что среди тех, кто болеет предыдущими штаммами, больше всего было пожилых людей. При данном штамме такая тенденция сохраняется.

В зоне риска все также находятся беременные женщины, также пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, такими как, например, сахарный диабет, возможно бронхиальная астма, люди с болезнями, которые вызывают снижение иммунитета - объяснила Осадчук.

Дети сейчас также болеют, но, по словам врача, они не переносят вирусную инфекцию тяжелее, чем взрослые. Еще стоит отметить, что при варианте "Stratus" пневмония развивается достаточно редко.

Надо помнить, что Covid-19 самое страшное осложнение - вирусная пневмония - говорит медик.

Искусственный интеллект помогает диагностировать длительный Covid и синдром хронической усталости с 90% точностью - исследование

Опасность нового штамма

Этот штамм только недавно появился в Украине, хотя летом он уже фиксировался в Европе и Америке. Из-за этого сейчас невозможно с уверенностью сказать, что он является менее или более опасным, чем предыдущие штаммы.

Все равно надо быть на страже, потому что пневмония обычно проявляется на пятый-седьмой день от старта симптомов Covid-19 и надо следить, нет ли одышки, сухого такого постоянного кашля, ощущения стеснения в груди. Бывает, что появляется температура, потом вроде бы идет улучшение, потом - снова температура - подчеркнула врач, подчеркивая, что изменчивость болезни может быть обманчивой.

Она подчеркнула, что это - тоже один из симптомов, из-за которого обязательно нужна консультация врача. Поэтому если тест подтвердил Covid-19, следует обязательно прийти на повторный прием на пятый-шестой день, чтобы ничего не пропустить.

Сейчас нет тестов, которые говорят, что это Стратус, что это Омикрон, еще что-то. Но если тест подтвердил Ковид, то обязательно где-то на пятый-шестой день - повторная консультация врача - подчеркнула медик.

Что касается определения штамма, врач отмечает, что нет большой необходимости знать, каким именно штаммом человек заболел, ведь лечение для всех типов одинаковое.

Новый штамм коронавируса Stratus обнаружен в семи областях Украины и Киеве

Лечение ковида

Специфического лечения для различных штаммов Covid-19, по словам врача, сейчас нет. Общие рекомендации, чтобы облегчить течение болезни обычно выглядят таким образом:

Это обильное питье, если будем больше пить, у нас будет лучше снижаться температура, и мы будем лучше себя чувствовать, а также это интоксикационная терапия. Также ибупрофен или парацетамол - это два препарата, которые разрешены во всем мире для снижения температуры, потому что они не только снижают температуру, а еще являются обезболивающими препаратами. Если мы ибупрофен примем, у нас уменьшится боль в горле - объясняет врач.

Для облегчения боли в горле по ее словам, можно использовать местные средства, например, препараты на основе бензидамина - леденцы, спреи. Также мятные леденцы хорошо помогают при сухом кашле. Если есть сильная заложенность носа, достаточно применить сосудосуживающие капли и промывать нос солевыми растворами.

Обязательно следует следить за самочувствием под наблюдением семейного врача, ведь он может измерить сатурацию, прослушать легкие и вовремя выявить возможную вирусную пневмонию. Для групп тяжелого риска можно применять Молнупинавир и Паксловид, рассказывает Осадчук. Для всех остальных – только симптоматическое лечение.

Что касается иммуномодуляторов, врач говорит, что большинство исследований выявили, что они не эффективны.

Наша иммунная система достаточно сложна. И если бы у нас были бы иммуномодуляторы, которые могли бы привести к выздоровлению, то, возможно, мы бы совсем не болели. Поэтому на самом деле, таких прям действенных иммуномодуляторов нет - подытожила специалист.

Методы профилактики

Врач советует проветривать помещение как можно чаще. Если есть возможность - выходить на прогулки на свежем воздухе. Обязательно пейте много жидкости: чай или воду.

Лучше избегать скоплений людей, вроде концертов или массовых мероприятий. При этом, в местах скопления людей ношение маски остается обязательным. Не забывайте пользоваться санитайзерами для рук, особенно после посещения магазинов.

Если в семье кто-то заболел Covid-19, лучше изолировать этого человека, в идеале – в другое помещение. Если же он остается в квартире, даже в другой комнате, все члены семьи имеют высокий риск заболеть.

В Киеве увеличивается количество госпитализированных из-за COVID-19