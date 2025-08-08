Новый штамм коронавируса Stratus обнаружен в семи областях Украины и Киеве
Киев • УНН
В Украине зафиксировано 38 случаев нового штамма коронавируса Stratus. Он демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания.
Случаи заболевания новым штаммом коронавируса Stratus подтверждены в семи областях Украины и Киеве. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.
Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Вместе с тем, как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период. Так, по данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случая COVID-19 против 494 случаев на предыдущей
Отмечается, что Stratus является одним из двух доминирующих в мире, наряду с NB.1.8.1 (Nimbus), который на территории Украины пока не обнаружен.
По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев XFG: в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и Киеве
Сообщается, что Stratus демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.
Напомним
В Полтавской области выявили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей. Одним из новых симптомов может быть охриплость голоса.