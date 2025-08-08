Новый штамм коронавируса Stratus обнаружен в семи областях Украины и Киеве

Случаи заболевания новым штаммом коронавируса Stratus подтверждены в семи областях Украины и Киеве. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Вместе с тем, как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период. Так, по данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случая COVID-19 против 494 случаев на предыдущей