Новый штамм коронавируса Stratus обнаружен в семи областях Украины и Киеве

$41.460.15
48.280.01
ukenru
15:03 • 19953 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 85247 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 93238 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 56324 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 114417 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 67007 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 49462 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36757 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 96667 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25949 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.3м/с
61%
754мм
Популярные новости
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 122690 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 71364 просмотра
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину16:08 • 16228 просмотра
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педалиVideo17:02 • 4994 просмотра
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речьPhoto17:21 • 13796 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 85276 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 71613 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 93260 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 123004 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 96678 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Сирил Рамафоса
Эдгарс Ринкевичс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Молдова
Китай
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 122971 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 164022 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 178421 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 183971 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 172569 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Forbes
Пистолет

Новый штамм коронавируса Stratus обнаружен в семи областях Украины и Киеве

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

В Украине зафиксировано 38 случаев нового штамма коронавируса Stratus. Он демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания.

Новый штамм коронавируса Stratus обнаружен в семи областях Украины и Киеве

Случаи заболевания новым штаммом коронавируса Stratus подтверждены в семи областях Украины и Киеве. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

Сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 полностью контролируема и не вызывает чрезмерной нагрузки на медицинскую систему. Вместе с тем, как и в прошлом году, отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19 в летний период. Так, по данным системы рутинного эпиднадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 684 случая COVID-19 против 494 случаев на предыдущей 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Stratus является одним из двух доминирующих в мире, наряду с NB.1.8.1 (Nimbus), который на территории Украины пока не обнаружен.

По состоянию на 16 июля в Украине было подтверждено 38 случаев XFG: в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и Киеве 

- добавляют в ЦОЗ.

Сообщается, что Stratus демонстрирует повышенную способность к распространению, но не приводит к более тяжелому течению заболевания. В большинстве случаев клиническая картина ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей в виде охриплости.

Напомним

В Полтавской области выявили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей. Одним из новых симптомов может быть охриплость голоса.

Павел Башинский

COVID-19Здоровье
COVID-19
Винницкая область
Житомирская область
Киевская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина
Киев