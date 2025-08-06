Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо

У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей. Одним із нових симптомів може бути охриплість голосу. Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.

Державний Центр громадського здоров’я визначив, що коронавірус, виявлений у пацієнтів Полтавської області, належить до генетичної лінії XFG. Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла цей варіант COVID-19 до категорії "під моніторингом".

Це пов’язано зі швидким поширенням цього варіанту (який назвали Stratus) : його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць. Поточні дані НЕ СВІДЧАТЬ про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності. Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу — рідкісний, але помітний симптом Stratus