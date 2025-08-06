Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Київ • УНН
На Полтавщині зафіксовано новий варіант коронавірусу XFG (Stratus), що швидко поширюється. Він не викликає важчого перебігу хвороби, але може проявлятися охриплістю голосу.
У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей. Одним із нових симптомів може бути охриплість голосу. Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає УНН.
Деталі
Державний Центр громадського здоров’я визначив, що коронавірус, виявлений у пацієнтів Полтавської області, належить до генетичної лінії XFG. Всесвітня організація охорони здоров’я віднесла цей варіант COVID-19 до категорії "під моніторингом".
Це пов’язано зі швидким поширенням цього варіанту (який назвали Stratus) : його частка зросла з 7,4 % до 22,7 % у світі за один місяць. Поточні дані НЕ СВІДЧАТЬ про тяжчий перебіг хвороби або збільшення смертності. Епідеміологи попереджають, що охриплість голосу — рідкісний, але помітний симптом Stratus
"Хриплий, шорсткий голос" як вказано може бути симптомом зараження, хоча основні ознаки (кашель, лихоманка, втома) також залишаються характерними.
Експерти вважають, що цей штам не спричиняє важчий перебіг захворювання, і вакцини, які застосовуються нині, мають залишатися ефективними проти проявів, включаючи тяжкі наслідки.
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