Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Киев • УНН
На Полтавщине зафиксирован новый вариант коронавируса XFG (Stratus), который быстро распространяется. Он не вызывает более тяжелого течения болезни, но может проявляться охриплостью голоса.
В Полтавской области выявили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей. Одним из новых симптомов может быть охриплость голоса. Об этом сообщает Полтавский областной центр контроля и профилактики болезней, передает УНН.
Детали
Государственный Центр общественного здоровья определил, что коронавирус, выявленный у пациентов Полтавской области, относится к генетической линии XFG. Всемирная организация здравоохранения отнесла этот вариант COVID-19 к категории "под мониторингом".
Это связано с быстрым распространением этого варианта (который назвали Stratus): его доля выросла с 7,4 % до 22,7 % в мире за один месяц. Текущие данные НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о более тяжелом течении болезни или увеличении смертности. Эпидемиологи предупреждают, что охриплость голоса — редкий, но заметный симптом Stratus
"Хриплый, шершавый голос", как указано, может быть симптомом заражения, хотя основные признаки (кашель, лихорадка, усталость) также остаются характерными.
Эксперты считают, что этот штамм не вызывает более тяжелого течения заболевания, и применяемые ныне вакцины должны оставаться эффективными против проявлений, включая тяжелые последствия.
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