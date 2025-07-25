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Штучний інтелект допомагає діагностувати тривалий Covid і синдром хронічної втоми з 90% точністю - дослідження

Київ • УНН

 • 516 перегляди

Нова платформа штучного інтелекту демонструє високу точність у діагностиці міалгічного енцефаломієліту, аналізуючи біологічні зміни в кишкових бактеріях, імунних реакціях та метаболізмі. Дослідження виявило порушення взаємодії між мікробіомом, метаболітами та імунною системою у пацієнтів.

Штучний інтелект допомагає діагностувати тривалий Covid і синдром хронічної втоми з 90% точністю - дослідження

Вчені зробили крок уперед у діагностиці складних захворювань, таких як тривалий Covid та міалгічний енцефаломієліт (ME), більш відомий як синдром хронічної втоми. Для цього вони використали нову платформу штучного інтелекту, яка демонструє до 90% точності у виявленні ME за допомогою звичайних лабораторних аналізів. Повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Дослідження, опубліковане в Nature Medicine, базується на даних 249 людей, з яких 153 були пацієнтами з ME. Команда проаналізувала біологічні зміни в кишкових бактеріях, імунних реакціях і метаболізмі, виявивши зв’язки між мікробіомом, імунною системою та хімічними речовинами, що беруть участь у підтримці життєвих функцій.

"Наша мета — створити детальну карту того, як імунна система взаємодіє з кишковими бактеріями та хімічними речовинами, які вони виробляють", — сказала Джулія О, мікробіолог з Університету Дьюка. — "Поєднавши ці точки, ми можемо почати розуміти, що є рушійною силою хвороби, і прокласти шлях до справді точної медицини, яка довгий час була недоступною".

Дослідники виявили, що у пацієнтів з ME порушена взаємодія між мікробіомом, метаболітами та імунною системою, а також знижений рівень бутирату — речовини, яка відіграє важливу роль у функціонуванні кишечника. Симптоми ME включають тривалу втому після навантаження, порушення сну, труднощі з концентрацією уваги та пам’яттю — подібно до проявів тривалого Covid.

За словами Дер’ї Унутмаз, професора імунології в Джексоні, відсутність чітких лабораторних маркерів змусила деяких лікарів сумніватися у тому, що ME є справжнім захворюванням.

Проблема може полягати не в одному зламаному компоненті, а в порушеному зв’язку між системами 

- сказала Джанет Скотт, клінічний викладач інфекційних захворювань у Центрі досліджень вірусів MRC-Університету Глазго.

Водночас дослідники застерігають: попри успіх у виявленні фізіологічних відхилень, є ще чимало невирішених питань, зокрема щодо причин і ефективного лікування ME.

"Пацієнтам часто ставлять діагноз через деякий час після початку захворювання, а це означає, що причини дуже важко визначити на молекулярному рівні", — сказав Деніел Девіс, професор імунології Імперського коледжу Лондона. — "Пошук ефективних методів лікування триває, але базові знання, що містяться в цьому аналізі, можна використовувати ще багато років".

Не всі вчені вважають, що дослідження дають остаточні відповіді. Дехто наголошує на обмеженості вибірки та різноманітності станів серед пацієнтів.

"У кращому випадку ці (дослідження) є невеликими поступовими кроками, які не відтворюються", — зазначив Алан Карсон, професор нейропсихіатрії Единбурзького університету. — "Нам ще дуже далеко до розуміння біології ME".

Згідно з ВООЗ, близько 6% тих, хто перехворів на Covid-19, згодом стикаються з довготривалими наслідками. І саме штучний інтелект може стати одним із ключів до розв’язання цієї глобальної медичної проблеми.

Мікроскоп на основі ШІ передбачає утворення хвороб мозку - дослідження24.07.25, 16:44 • 3124 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Здоров'яТехнології
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