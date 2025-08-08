Новий штам коронавірусу Stratus виявлено у семи областях України та Києві

Випадки захворювання на новий штам коронавірусу Stratus підтверджено в семи областях України та Києві. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.

Наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Разом із тим, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період. Так, за даними системи рутинного епіднагляду, на минулому тижні було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому