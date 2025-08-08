Новий штам коронавірусу Stratus виявлено у семи областях України та Києві

$41.460.15
48.280.01
ukenru
8 серпня, 15:03 • 20369 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 87448 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 95112 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 57344 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 116320 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 67467 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 49742 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 36863 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 97586 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 26005 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.4м/с
62%
754мм
Популярнi новини
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 125138 перегляди
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском8 серпня, 12:44 • 26666 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 73240 перегляди
Родина кадирова отримала рекордну кількість нагород після вторгнення в Україну16:08 • 17223 перегляди
Кабмін звільнив двох заступників міністрів освіти та соцполітики: про кого йдетьсяPhoto17:21 • 14840 перегляди
Публікації
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 87468 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 73270 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 95127 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 125175 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 97598 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нікол Пашинян
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Білий дім
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 125175 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 164502 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 178869 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 184379 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 172951 перегляди
Актуальне
COVID-19
Дія (сервіс)
С-400
Forbes
MIM-104 Patriot

Новий штам коронавірусу Stratus виявлено у семи областях України та Києві

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

В Україні зафіксовано 38 випадків нового штаму коронавірусу Stratus. Він демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання.

Новий штам коронавірусу Stratus виявлено у семи областях України та Києві

Випадки захворювання на новий штам коронавірусу Stratus підтверджено в семи областях України та Києві. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.

Наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Разом із тим, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період. Так, за даними системи рутинного епіднагляду, на минулому тижні було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Stratus є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.

Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків XFG: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві 

- додають в ЦГЗ.

Повідомляється, що Stratus демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.

Нагадаємо

У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей. Одним із нових симптомів може бути охриплість голосу.

Павло Башинський

COVID-19Здоров'я
COVID-19
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Полтавська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Україна
Київ