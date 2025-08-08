Новий штам коронавірусу Stratus виявлено у семи областях України та Києві
Київ • УНН
В Україні зафіксовано 38 випадків нового штаму коронавірусу Stratus. Він демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання.
Випадки захворювання на новий штам коронавірусу Stratus підтверджено в семи областях України та Києві. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, передає УНН.
Наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Разом із тим, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період. Так, за даними системи рутинного епіднагляду, на минулому тижні було зафіксовано 684 випадків COVID-19 проти 494 випадків на попередньому
Зазначається, що Stratus є одним із двох домінуючих у світі, поруч із NB.1.8.1 (Nimbus), якого на території України наразі не виявлено.
Станом на 16 липня в Україні було підтверджено 38 випадків XFG: у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та Києві
Повідомляється, що Stratus демонструє підвищену здатність до поширення, але не призводить до тяжчого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується симптомами з боку верхніх дихальних шляхів у вигляді охриплості.
Нагадаємо
У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей. Одним із нових симптомів може бути охриплість голосу.