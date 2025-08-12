Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує

В Україні виявили новий штам коронавірусу під назвою "Stratus", який за симптомами нагадує звичайний COVID-19. Однак особливістю цього варіанту захворювання є осиплість голосу та тривалі болі в горлі. І хоча його легко можна сплутати з ГРВІ, за перебігом хвороби важливо спостерігати й вчасно звертатися до лікаря, особливо людям із груп ризику: вагітним, людям похилого віку та пацієнтам із хронічними хворобами. Про це журналісту УНН розповіла Алла Осадчук, сімейний лікар та завідувачка поліклініки Odrex.

Чим відрізняється новий штам від вже відомих

Він нагадує симптоми, типові симптоми для Covid-19, такі як кашель, слабкість, нежить, температура підвищена, закладеність носа, але особливість цього варіанту - осиплість голосу, що відрізняється від інших штамів - зазначила лікарка.

Також пацієнти відчувають виражену слабкість і сильну втому, а больові відчуття більше локалізуються у горлі навіть при нормальних показниках загального аналізу крові, коли запалення відсутнє. Часто люди не звертаються до лікаря, оскільки думають, що це звичайна застуда.

Це дуже схоже на звичайний ГРВІ, тому дійсно часто це захворювання пропускається - пояснила медикиня.

Хто знаходиться у зоні ризику

Зазвичай ми звикли, що серед тих, хто хворіє на попередні штами, найбільше було людей похилого віку. При даному штамі така тенденція зберігається.

В зоні ризику все також знаходяться вагітні жінки, також люди похилого віку і люди з хронічними захворюваннями, такими як, наприклад, цукровий діабет, можливо бронхіальна астма, люди з хворобами, які викликають зниження імунітету - пояснила Осадчук.

Діти зараз також хворіють, але, за словами лікарки, вони не переносять вірусну інфекцію важче, ніж дорослі. Ще варто зазначити, що при варіанті "Stratus" пневмонія розвивається досить рідко.

Треба пам'ятати, що Covid-19 найстрашніший ускладненням - вірусною пневмонією - каже медикиня.

Небезпечність нового штаму

Цей штам тільки нещодавно з’явився в Україні, хоча влітку він вже фіксувався в Європі та Америці. Через це наразі неможливо з впевненістю сказати, що він є менше, чи більше небезпечним, ніж попередні штами.

Все одно треба бути на стражі, тому що пневмонія зазвичай проявляється на п'ятий-сьомий день від старту симптомів Covid-19 і треба слідкувати, чи немає задишки, сухого такого постійного кашлю, відчуття стиснення в грудях. Буває, що з'являється температура, потім начебто йде покращення, потім - знову температура - наголосила лікарка, підкреслюючи, що мінливість хвороби може бути оманливою.

Вона наголосила, що це - теж один із симптомів, через який обов’язково потрібна консультація лікаря. Тому якщо тест підтвердив Covid-19, слід обов’язково прийти на повторний прийом на п’ятий-шостий день, щоб нічого не пропустити.

Наразі немає тестів, які говорять, що це Стратус, що це Омікрон, ще щось. Але якщо тест підтвердив Ковід, то обов'язково десь на п'ятий-шостий день - повторна консультація лікаря - підкреслила медикиня.

Щодо визначення штаму, лікарка зазначає, що немає великої потреби знати, яким саме штамом людина захворіла, адже лікування для всіх типів однакове.

Лікування ковіду

Специфічного лікування для різних штамів Covid-19, за словами лікарки, наразі немає. Загальні рекомендації, аби полегшити перебіг хвороби зазвичай виглядають таким чином:

Це рясне пиття, якщо будемо більше пити, в нас буде яка краще знижуватися температура, і ми будемо краще себе почувати, а також це інтоксикаційна терапія. Також ібупрофен або парацетамол - це два препарати, які дозволені у всьому світі для зниження температури, тому що вони не тільки знижують температуру, а ще являються знеболювальними препаратами. Якщо ми ібупрофен приймемо, в нас зменшиться біль. в горлі - пояснює лікарка.

Для полегшення болю в горлі за її словами, можна використовувати місцеві засоби, наприклад, препарати на основі бензидаміну - льодяники, спреї. Також м’ятні льодяники добре допомагають при сухому кашлі. Якщо є сильна закладеність носа, достатньо застосувати судинозв’язувальні краплі та промивати ніс сольовими розчинами.

Обов’язково слід стежити за самопочуттям під наглядом сімейного лікаря, адже він може виміряти сатурацію, прослухати легені та вчасно виявити можливу вірусну пневмонію. Для груп тяжкого ризику можна застосовувати Молнупінавір та Паксловід, розповідає Осадчук. Для всіх інших – тільки симптоматичне лікування.

Щодо імуномодуляторів, лікарка каже, що більшість досліджень виявили, що вони не ефективні.

Наша імунна система достатньо важка. І якби в нас були б імуномодулятори, які б могли б призвести до одужання, то, можливо, б ми зовсім не хворіли. Тому насправді, таких прям дієвих імуномодуляторів немає - підсумувала фахівчиня.

Методи профілактики

Лікарка радить провітрювати приміщення якомога частіше. Якщо є можливість - виходити на прогулянки на свіжому повітрі. Обов’язково пийте багато рідини: чай або воду.

Краще уникати скупчень людей, на кшталт концертів чи масових заходів. При цьому, у місцях скупчення людей носіння маски залишається обов’язковим. Не забувайте користуватися санітайзерами для рук, особливо після відвідування магазинів.

Якщо в родині хтось захворів на Covid-19, краще ізолювати цю людину, в ідеалі – в інше помешкання. Якщо ж вона залишається в квартирі, навіть в іншій кімнаті, всі члени родини мають високий ризик захворіти.

