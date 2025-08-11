$41.390.07
ukenru
Ексклюзив
07:41 • 29761 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 55220 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 59759 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 50386 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 103494 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 183700 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 126347 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 292261 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 163366 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 374772 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
У Києві збільшується кількість госпіталізованих через COVID-19 11 серпня 2025

Київ • УНН

 • 964 перегляди

У Києві зростає кількість госпіталізованих з COVID-19, включаючи тяжкі випадки. Це пов'язано із сезонним сплеском захворюваності та поверненням людей з відпочинку.

У Києві збільшується кількість госпіталізованих через COVID-19

У Києві зростає кількість госпіталізованих, в тому числі у тяжкому стані через COVID-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

Деталі

Ми констатуємо, що збільшується кількість госпіталізованих, в тому числі серед них є в тяжкому стані

- сказала Гінзбург.

Вона зазначила, що перед вереснем спостерігається сезонний сплеск захворювання.

Це абсолютно сезонно. Перед вереснем збільшується кількість повернень з відпочинку, міграційні заходи. Приїжджають з інших країн. Ми не дотримуємося елементарних заходів безпеки

- розповіла Гінзбург.

Вона також рекомендує людям піклуватися про себе самостійно й не нехтувати масками у місцях скупчення людей.

Доповнення

У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей. Одним із нових симптомів може бути охриплість голосу.

8 серпня Центр громадського здоров’я України повідомляв, що випадки захворювання на новий штам коронавірусу Stratus підтверджено в семи областях України та Києві.

Анна Мурашко

СуспільствоCOVID-19КиївЗдоров'я
Полтавська область
Україна
Київ