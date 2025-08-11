У Києві збільшується кількість госпіталізованих через COVID-19 11 серпня 2025
Київ • УНН
У Києві зростає кількість госпіталізованих з COVID-19, включаючи тяжкі випадки. Це пов'язано із сезонним сплеском захворюваності та поверненням людей з відпочинку.
У Києві зростає кількість госпіталізованих, в тому числі у тяжкому стані через COVID-19. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
Деталі
Ми констатуємо, що збільшується кількість госпіталізованих, в тому числі серед них є в тяжкому стані
Вона зазначила, що перед вереснем спостерігається сезонний сплеск захворювання.
Це абсолютно сезонно. Перед вереснем збільшується кількість повернень з відпочинку, міграційні заходи. Приїжджають з інших країн. Ми не дотримуємося елементарних заходів безпеки
Вона також рекомендує людям піклуватися про себе самостійно й не нехтувати масками у місцях скупчення людей.
Доповнення
У Полтавській області виявили новий варіант коронавірусу під назвою XFG або Stratus. Він швидко поширюється, але не викликає важчого перебігу хвороби або більшої кількості смертей. Одним із нових симптомів може бути охриплість голосу.
8 серпня Центр громадського здоров’я України повідомляв, що випадки захворювання на новий штам коронавірусу Stratus підтверджено в семи областях України та Києві.