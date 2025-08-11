В Киеве увеличивается количество госпитализированных из-за COVID-19 11 августа 2025

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
07:41 • 29475 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 54796 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 59378 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 50179 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 103311 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 183525 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 126299 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 292248 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 163358 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 374607 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
6.9м/с
51%
752мм
Популярные новости
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер11 августа, 00:54 • 31435 просмотра
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным11 августа, 01:27 • 29473 просмотра
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске11 августа, 01:59 • 13315 просмотра
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 33752 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 48033 просмотра
публикации
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 29442 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 54753 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 59341 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 374590 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 249550 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Александр Кубраков
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Мариуполь
Европа
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 73674 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 183525 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 340501 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 244041 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 252616 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс
Нефть марки Brent

В Киеве увеличивается количество госпитализированных из-за COVID-19 11 августа 2025

Киев • УНН

 • 938 просмотра

В Киеве растет количество госпитализированных с COVID-19, включая тяжелые случаи. Это связано с сезонным всплеском заболеваемости и возвращением людей с отдыха.

В Киеве увеличивается количество госпитализированных из-за COVID-19

В Киеве растет количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии из-за COVID-19. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Детали

Мы констатируем, что увеличивается количество госпитализированных, в том числе среди них есть в тяжелом состоянии

- сказала Гинзбург.

Она отметила, что перед сентябрем наблюдается сезонный всплеск заболевания.

Это абсолютно сезонно. Перед сентябрем увеличивается количество возвращений с отдыха, миграционные мероприятия. Приезжают из других стран. Мы не соблюдаем элементарные меры безопасности

- рассказала Гинзбург.

Она также рекомендует людям заботиться о себе самостоятельно и не пренебрегать масками в местах скопления людей.

Дополнение

В Полтавской области выявили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей. Одним из новых симптомов может быть охриплость голоса.

8 августа Центр общественного здоровья Украины сообщал, что случаи заболевания новым штаммом коронавируса Stratus подтверждены в семи областях Украины и Киеве.

Анна Мурашко

ОбществоCOVID-19КиевЗдоровье
Полтавская область
Украина
Киев