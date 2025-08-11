В Киеве увеличивается количество госпитализированных из-за COVID-19 11 августа 2025
Киев • УНН
В Киеве растет количество госпитализированных с COVID-19, включая тяжелые случаи. Это связано с сезонным всплеском заболеваемости и возвращением людей с отдыха.
В Киеве растет количество госпитализированных, в том числе в тяжелом состоянии из-за COVID-19. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
Детали
Мы констатируем, что увеличивается количество госпитализированных, в том числе среди них есть в тяжелом состоянии
Она отметила, что перед сентябрем наблюдается сезонный всплеск заболевания.
Это абсолютно сезонно. Перед сентябрем увеличивается количество возвращений с отдыха, миграционные мероприятия. Приезжают из других стран. Мы не соблюдаем элементарные меры безопасности
Она также рекомендует людям заботиться о себе самостоятельно и не пренебрегать масками в местах скопления людей.
Дополнение
В Полтавской области выявили новый вариант коронавируса под названием XFG или Stratus. Он быстро распространяется, но не вызывает более тяжелого течения болезни или большего количества смертей. Одним из новых симптомов может быть охриплость голоса.
8 августа Центр общественного здоровья Украины сообщал, что случаи заболевания новым штаммом коронавируса Stratus подтверждены в семи областях Украины и Киеве.