05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и Путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
«Времени больше нет»: Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу

Киев • УНН

 • 1380 просмотра

Мадонна просит Папу Римского Льва XIV посетить Сектор Газа, чтобы принести свет детям, пока не поздно. Она призывает открыть гуманитарные коридоры для спасения невинных детей.

«Времени больше нет»: Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу

Поп-звезда Мадонна (Madonna) в своем посте в Instagram попросила Папу Римского Льва XIV посетить Сектор Газа, «пока не поздно», поскольку война продолжается, пишет УНН.

Детали

«Святой Отец, пожалуйста, отправляйтесь в Газу и принесите свой свет детям, пока не поздно. Как мать, я не могу смотреть на их страдания. Дети мира принадлежат всем. Вы единственный из нас, кому нельзя запретить въезд», - написала Мадонна.

«Нам нужно полностью открыть гуманитарные коридоры, чтобы спасти этих невинных детей. Времени больше нет. Пожалуйста, скажите, что вы поедете», - добавила она.

В подписи Мадонна рассказала, что 11 августа был день рождения ее сына Рокко, и сказала, что это будет «лучший подарок». Она обратилась к подписчикам с просьбой сделать все возможное, чтобы «помочь спасти невинных детей, оказавшихся под перекрестным огнем в Газе».

«Я не указываю пальцем, не обвиняю и не занимаю ни одной стороны. Страдают все. Включая матерей заложников. Я молюсь, чтобы их также освободили. Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы эти дети не умерли от голода», – написала она.

Мадонна раскритиковала Трампа из-за его противоречивых указов29.01.25, 16:33 • 22486 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Сектор Газа