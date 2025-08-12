«Времени больше нет»: Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу
Киев • УНН
Мадонна просит Папу Римского Льва XIV посетить Сектор Газа, чтобы принести свет детям, пока не поздно. Она призывает открыть гуманитарные коридоры для спасения невинных детей.
Поп-звезда Мадонна (Madonna) в своем посте в Instagram попросила Папу Римского Льва XIV посетить Сектор Газа, «пока не поздно», поскольку война продолжается, пишет УНН.
Детали
«Святой Отец, пожалуйста, отправляйтесь в Газу и принесите свой свет детям, пока не поздно. Как мать, я не могу смотреть на их страдания. Дети мира принадлежат всем. Вы единственный из нас, кому нельзя запретить въезд», - написала Мадонна.
«Нам нужно полностью открыть гуманитарные коридоры, чтобы спасти этих невинных детей. Времени больше нет. Пожалуйста, скажите, что вы поедете», - добавила она.
В подписи Мадонна рассказала, что 11 августа был день рождения ее сына Рокко, и сказала, что это будет «лучший подарок». Она обратилась к подписчикам с просьбой сделать все возможное, чтобы «помочь спасти невинных детей, оказавшихся под перекрестным огнем в Газе».
«Я не указываю пальцем, не обвиняю и не занимаю ни одной стороны. Страдают все. Включая матерей заложников. Я молюсь, чтобы их также освободили. Я просто стараюсь сделать все возможное, чтобы эти дети не умерли от голода», – написала она.
Мадонна раскритиковала Трампа из-за его противоречивых указов29.01.25, 16:33 • 22486 просмотров