Мадонна раскритиковала Трампа из-за его противоречивых указов

Американская певица Мадонна раскритиковала президента США Дональда Трампа и его администрацию, упрекнув за противоречивые указы, которые он издал в первые дни своего пребывания в должности.

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на Х певицы, пишет УНН.

Детали

Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно демонтирует все свободы, за которые мы боролись и которые завоевывали за эти годы. Не сдавайтесь в борьбе! - написала певица в X

Дополнение

Мадонна в прошлом не пыталась скрыть свое презрение к Трампу, вызвав критику в 2017 году, когда она сказала, что думает «взорвать Белый дом» после победы Трампа. Трамп назвал певицу «отвратительной».

После выборов в 2024 году она опубликовала провокационный сторис в Instagram, в котором заявила, что «осужденного преступника, насильника, фанатика выбрали, чтобы возглавить нашу страну», а также поделилась фотографией торта с надписью «К черту Трампа».

Напомним

Дональд Трамп подписал указ, требующий пересмотра медицинских стандартов для военнослужащих, в частности трансгендерных лиц. Документ может повлиять на тысячи военных и является частью более широкой инициативпо сворачиванию программ разнообразия.

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