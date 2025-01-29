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Мадонна раскритиковала Трампа из-за его противоречивых указов

Мадонна раскритиковала Трампа из-за его противоречивых указов

Киев  •  УНН

 • 4863 просмотра

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Американская поп-звезда Мадонна раскритиковала администрацию Дональда Трампа за демонтаж гражданских свобод. Певица выразила свое недовольство указом о трансгендерных военнослужащих.

Американская певица Мадонна раскритиковала президента США Дональда Трампа и его администрацию, упрекнув за противоречивые указы, которые он издал в первые дни своего пребывания в должности.

Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на Х певицы, пишет УНН.

Детали 

Так грустно наблюдать, как наше новое правительство медленно демонтирует все свободы, за которые мы боролись и которые завоевывали за эти годы. Не сдавайтесь в борьбе!

Дополнение

 Мадонна в прошлом не пыталась скрыть свое презрение к Трампу, вызвав критику в 2017 году, когда она сказала, что думает «взорвать Белый дом» после победы Трампа. Трамп назвал певицу «отвратительной».

После выборов в 2024 году она опубликовала провокационный сторис в Instagram, в котором заявила, что «осужденного преступника, насильника, фанатика выбрали, чтобы возглавить нашу страну», а также поделилась фотографией торта с надписью «К черту Трампа».

 Напомним 

Дональд Трамп подписал указ, требующий пересмотра медицинских стандартов для военнослужащих, в частности трансгендерных лиц. Документ может повлиять на тысячи военных и является частью более широкой инициативпо сворачиванию программ разнообразия.   

Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта посланниками в Голливуде17.01.25, 02:04 • 104799 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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