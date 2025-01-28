Трамп видав указ, націлений на трансгендерних військових

Президент США Дональд Трамп у понеділок увечері видав указ, націлений на трансгендерних військовослужбовців та низки інших людей, пише УНН з посиланням на The Washington Post та відповідний указ.

Деталі

Перелік визначених умов може вплинути на десятки тисяч людей залежно від того, як його інтерпретувати, зауважує WP. У ньому вказані діагнози, "які вимагають значного медикаментозного або медичного лікування біполярних та пов’язаних з ними розладів, розладів харчової поведінки, суїцидальності та попередньої психіатричної госпіталізації".

В указі є заклик до Пентагону прийняти оновлену політику щодо медичних стандартів, необхідних для військової служби. Він також націлюється на трансгендерних людей в особистому плані, звинувачуючи їх у тому, що вони живуть у конфлікті "з відданістю солдата до чесного, правдивого та дисциплінованого способу життя, навіть у особистому житті".

"Твердження чоловіка про те, що він жінка, і його вимога, щоб інші поважали цю брехню, не узгоджуються зі смиренням і самовідданістю, які вимагаються від військовослужбовця", - додається в документі.

Указ ґрунтується на попередній директиві, виданій через кілька годин після інавгурації Трампа 20 січня, яка скасовує захід адміністрації Байдена 2021 року, що дозволяв трансгендерним військовослужбовцям служити відкрито, що відмінило ранішу заборону, введену в перший термін повноважень Трампа. Новий указ не забороняє трансгендерним людям служити негайно, але він наказує Міністерству оборони та Міністерству внутрішньої безпеки, яке курирує Берегову охорону, переглянути медичні стандарти та подати президентові звіт із описом кроків щодо дотримання директиви.

Хоча Міністерство оборони не відслідковує кількість трансгендерних співробітників у збройних силах, остання зміна у довгостроковій політиці може вплинути на тисячі військовослужбовців. Це також є одним із аспектів далекосяжних зусиль адміністрації Трампа зі згортання ініціатив з різноманітності у всьому уряді, вказує WP.

Трамп підписав новий указ про трансгендерних людей разом з іншими, які закликають до відновлення військовослужбовців, звільнених за адміністрації Байдена за відмову від вакцинації від коронавірусу; ліквідації офісів з питань різноманітності, рівності та інклюзивності у Міністерстві оборони; та створення "Залізного купола для Америки", бачення Трампа щодо розширеної протиракетної оборони.

Нещодавно затверджений міністр оборони Піт Гегсет, колишній солдат Національної гвардії, який сказав, що "трансгендерність в армії викликає ускладнення та відмінності", пообіцяв у своєму першому виступі перед журналістами у Пентагоні у понеділок, що він забезпечить реалізацію пріоритетів Трампа, які також включають наказ військових охороняти південний кордон.

Прихильники трансгендерних людей заявили, що в армії США може бути до 15 тисяч осіб. Опитування Міністерства оборони 2016 року показало, що близько 9 000 осіб ідентифіковано як такі. Обидві цифри становлять менше ніж 1 відсоток від 2 мільйонів осіб, які служать.

Трамп підписав указ про розробку протиракетного щита на зразок ізраїльського "Залізного купола"