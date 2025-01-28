Трамп издал указ, нацеленный на трансгендерных военных

Президент США Дональд Трамп в понедельник вечером издал указ, нацеленный на трансгендерных военнослужащих и ряда других людей, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post и соответствующий указ.

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Перечень определенных условий может повлиять на десятки тысяч людей в зависимости от того, как его интерпретировать, отмечает WP. В нем указаны диагнозы, "которые требуют значительного медикаментозного или медицинского лечения биполярных и связанных с ними расстройств, расстройств пищевого поведения, суицидальности и предыдущей психиатрической госпитализации".

В указе есть призыв к Пентагону принять обновленную политику в отношении медицинских стандартов, необходимых для военной службы. Он также нацеливается на трансгендерных людей в личном плане, обвиняя их в том, что они живут в конфликте "с приверженностью солдата к честному, правдивому и дисциплинированному образу жизни, даже в личной жизни".

"Утверждение мужчины о том, что он женщина, и его требование, чтобы другие уважали эту ложь, не согласуются со смирением и самоотверженностью, которые требуются от военнослужащего", - добавляется в документе.

Указ основывается на предыдущей директиве, изданной через несколько часов после инаугурации Трампа 20 января, которая отменяет меру администрации Байдена 2021 года, позволявшую трансгендерным военнослужащим служить открыто, что отменило более ранний запрет, введенный в первый срок полномочий Трампа. Новый указ не запрещает трансгендерным людям служить немедленно, но он предписывает Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности, которое курирует Береговую охрану, пересмотреть медицинские стандарты и представить президенту отчет с описанием шагов по соблюдению директивы.

Хотя Министерство обороны не отслеживает количество трансгендерных сотрудников в вооруженных силах, последнее изменение в долгосрочной политике может повлиять на тысячи военнослужащих. Это также является одним из аспектов далеко идущих усилий администрации Трампа по сворачиванию инициатив по разнообразию во всем правительстве, указывает WP.

Трамп подписал новый указ о трансгендерных людях вместе с другими, которые призывают к восстановлению военнослужащих, уволенных при администрации Байдена за отказ от вакцинации от коронавируса; ликвидации офисов по вопросам разнообразия, равенства и инклюзивности в Министерстве обороны; и создание "Железного купола для Америки", видение Трампа по расширенной противоракетной обороне.

Недавно утвержденный министр обороны Пит Хегсет, бывший солдат Национальной гвардии, который сказал, что "трансгендерность в армии вызывает осложнения и различия", пообещал в своем первом выступлении перед журналистами в Пентагоне в понедельник, что он обеспечит реализацию приоритетов Трампа, которые также включают приказ военных охранять южную границу.

Сторонники трансгендерных людей заявили, что в армии США может быть до 15 тысяч человек. Опрос Министерства обороны 2016 года показал, что около 9 000 человек идентифицированы как таковые. Обе цифры составляют менее 1 процента от 2 миллионов служащих.

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