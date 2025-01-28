Трамп подписал указ о разработке противоракетного щита наподобие израильского "Железного купола"

По словам президента США, должно быть начато строительство самого современного щита противоракетной обороны.

Передает УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Дональд Трамп приказал построить противоракетный щит "Железный купол" для Соединенных Штатов, подобный тому, который использует Израиль для перехвата тысяч ракет.

На сайте Белого дома опубликовано распоряжение и указана цель:

Поскольку угроза атаки баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами и другими передовыми воздушными атаками остается наиболее катастрофической угрозой, администрация Белого дома считает необходимым немедленно начать строительство самого современного противоракетного щита "Железный купол".

Президент Рональд Рейган пытался создать эффективную защиту от ядерных атак, и хотя эта программа привела ко многим технологическим достижениям, она была отменена до того, как ее цель была реализована. - говорится в распоряжении.

Указывается, что Соединенные Штаты вышли из Договора о противоракетной обороне в 2002 году и начали разработку ограниченной внутренней противоракетной обороны. В то же время официальная политика противоракетной обороны Соединенных Штатов сводится лишь к тому, чтобы опережать угрозы со стороны стран-изгоев и случайных или несанкционированных запусков ракет.

За последние 40 лет угроза от стратегического оружия следующего поколения не уменьшилась, а стала более интенсивной и сложной благодаря разработке равными и близкими противниками систем доставки следующего поколения - отмечается в документе.

В соответствии с этим, разделом Политика определено содействие в достижении "мира через силу".

Политика Соединенных Штатов заключается в следующем:

Соединенные Штаты будут обеспечивать общую защиту своих граждан и нации путем развертывания и поддержки противоракетного щита нового поколения;

Также Соединенные Штаты будут гарантировать свою безопасную способность ко второму удару.

В документ изложены пункты по реализации проекта.

В нем в частности говорится о таких пунктах, как:

Ускорение развертывания слоя космических датчиков слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами;

Разработка и развертывание распространенных перехватчиков космического базирования;

Развертывание средств перехвата, а также защитного слоя космической архитектуры истребителей и средств для отражения ракетных атак до запуска и на этапе разгона

Разработка и развертывание средств поражения ракетных атак до запуска и на этапе разгона.

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Накануне Дональд Трамп подчеркнул:

Мы должны немедленно начать строительство самого современного противоракетного щита "Железный купол - заявил он на встрече законодателями-республиканцами во Флориде.

Напомним,

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