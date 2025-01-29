Мадонна розкритикувала Трампа через його суперечливі укази

Американська співачка Мадонна розкритикувала президента США Дональда Трампа та його адміністрацію, докоривши за суперечливі укази, які він видав у перші дні свого перебування на посаді.

Про це повідомляє Rolling Stone з посиланням на Х співачки, пише УНН.

Деталі

Так сумно спостерігати, як наш новий уряд повільно демонтує всі свободи, за які ми боролися і які завойовували за ці роки. Не здавайтеся в боротьбі! - написала співачка в X

Доповнення

Мадонна в минулому не намагалася приховати своє презирство до Трампа, викликавши критику в 2017 році, коли вона сказала, що думає "підірвати Білий дім" після перемоги Трампа. Трамп назвав співачку "огидною".

Після виборів у 2024 році вона опублікувала провокаційний сторіс в Instagram, у якій заявила, що "засудженого злочинця, ґвалтівника, фанатика обрали, щоб очолити нашу країну", а також поділилася фотографією торта з написом "До біса Трампа".

Нагадаємо

Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб. Документ може вплинути на тисячі військових та є частиною ширшої ініціативи зі згортання програм різноманітності.

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