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Мадонна розкритикувала Трампа через його суперечливі укази

Мадонна розкритикувала Трампа через його суперечливі укази

Київ • УНН

 • 22427 перегляди

Американська поп-зірка Мадонна розкритикувала адміністрацію Дональда Трампа за демонтаж громадянських свобод. Співачка висловила своє невдоволення указом щодо трансгендерних військовослужбовців.

Американська співачка Мадонна розкритикувала президента США Дональда Трампа та його адміністрацію, докоривши за суперечливі укази, які він видав у перші дні свого перебування на посаді.

Про це повідомляє Rolling Stone з посиланням на Х співачки, пише УНН.

Деталі 

Так сумно спостерігати, як наш новий уряд повільно демонтує всі свободи, за які ми боролися і які завойовували за ці роки. Не здавайтеся в боротьбі!

Доповнення

 Мадонна в минулому не намагалася приховати своє презирство до Трампа, викликавши критику в 2017 році, коли вона сказала, що думає "підірвати Білий дім" після перемоги Трампа. Трамп назвав співачку "огидною".

Після виборів у 2024 році вона опублікувала провокаційний сторіс в Instagram, у якій заявила, що "засудженого злочинця, ґвалтівника, фанатика обрали, щоб очолити нашу країну", а також поділилася фотографією торта з написом "До біса Трампа".

 Нагадаємо 

Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб. Документ може вплинути на тисячі військових та є частиною ширшої ініціативи зі згортання програм різноманітності.   

Трамп призначив Сталлоне, Гібсона та Войта посланцями у Голлівуді17.01.25, 02:04 • 105099 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
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